Кулеба відвідає Італію та візьме участь у зустрічі G7

Глава МЗС України Дмитро Кулеба вирушає до Італії, де візьме участь у міністерській зустрічі "Великої сімки" (G7). Його візит триватиме з 17 по 19 квітня.

Згідно з інформацією МЗС, ключовими темами переговорів стануть термінове надання Україні додаткових батарей Patriot та інших систем протиповітряної оборони для захисту від російського терору, протидія співпраці російського та північнокорейського режимів, використання заморожених російських активів для підтримки України.

Міністр також проведе низку двосторонніх переговорів, зокрема, з главами дипломатій Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії, США, ЄС і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Крім цього Кулеба візьме участь у спеціальній сесії, присвяченій зміцненню міжнародної підтримки України.

ППО для України

Питання зміцнення протиповітряної оборони є одним із ключових для України в умовах російської агресії, що триває.

Так, 11 квітня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Норвегії Бартом Ейде. Сторони обговорили підготовку до підписання угоди про безпеку, оборонну співпрацю та питання, пов'язані зі зміцненням українського ППО.

Зокрема, Німеччина має намір допомогти Україні у пошуку систем ППО. Окрім цього, Берлін оголосив про передачу Україні ще однієї системи ППО Patriot.

Раніше міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна закликав західні країни терміново надати Україні системи ППО для захисту від російських атак.

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