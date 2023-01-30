Дмитро Дікусар вперше за три місяці вийшов на зв'язок з фронту та показав, який має вигляд

Український хореограф Дмитро Дікусар з перших днів повномасштабного вторгнення змінив свою діяльність і став захищати Україну. За весь час служби він майже не з'являвся в публічному просторі, але нарешті показав себе прихильникам.

Фото зі служби в ЗСУ Дікусар опублікував на своїй сторінці в Instagram .

Дмитро Дікусар у ЗСУ

Щойно російські військові переступили кордон України, хореограф не зволікав і відразу вступив до лав Збройних Сил. З того часу його появи в соціальних мережах стали нечастими. Остання публікація з'являлася в жовтні 2022 року, коли Дмитро оголосив про закриття збору.

Але вже наприкінці січня 2023 року він показав фото зі служби, щоб дати про себе знати.

На світлині Дмитро дивиться вниз на телефон. Він повністю екіпірований у форму з шевронами, на голові - каска та тактичні окуляри.

"Тільки хотів сповістити вас, що зі мною все добре! І нагадати, що люблю вас безмежно!!! Тримаймось і віримо в ЗСУ!!! Обійняв!!" - написав він.

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

У коментарях під дописом колеги Дмитра виразили йому свою прихильність та щиро побажали берегти себе:

"Бережи себе. Пишаюся тобою", - написала Ілона Гвоздьова.

"Будь у безпеці. Дякую за все, що робиш", - підтримав Макс Чмерковський.

"Діма бережи себе! Ти знаєш я на підхваті якщо що!" - сказав Женя Кот.

Хто такий Дмитро Дікусар

Дмитро Дікусар - це український хореограф і танцівник. Він неодноразово брав участь у шоу "Танці з зірками" не лише в Україні, а й за кордоном. У 2007 році був одружений з Іриною Білик, а у 2021 році завів стосунки з танцівницею Оленою Шоптенко.

Дмитро Дікусар на "Танцях з зірками" (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

27 лютого 2022 року він поповнив ряди у Збройних Силах України. Де саме служить, артист не розкриває.

З 24 лютого Дікусар служить у ЗСУ (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)