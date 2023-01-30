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Дмитрий Дикусар впервые за три месяца вышел на связь с фронта и показал, как выглядит

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Понедельник 30 января 2023 10:35
Дмитрий Дикусар впервые за три месяца вышел на связь с фронта и показал, как выглядит Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)
Автор: Юлия Гаюк

Украинский хореограф Дмитрий Дикусар с первых дней полномасштабного вторжения сменил свою деятельность и стал защищать Украину. За все время службы он почти не появлялся в публичном пространстве, но наконец-то показал себя поклонникам.

Фото со службы в ВСУ Дикусар опубликовал на своей странице в Instagram.

Дмитрий Дикусар в ВСУ

Как только русские военные переступили границу Украины, хореограф не медлил и сразу вступил в ряды Вооруженных Сил. С тех пор его появления в социальных сетях стали нечастыми. Последняя публикация появлялась в октябре 2022 года, когда Дмитрий объявил о закрытии сбора.

Но уже в конце января 2023 года он показал фото со службы, чтобы дать о себе знать.

На фотографии Дмитрий смотрит вниз на телефон. Он полностью экипирован в форму с шевронами, на голове - каска и тактические очки.

"Только хотел известить вас, что со мной все хорошо! И напомнить, что люблю вас безгранично!!! Держимся и верим в ВСУ!!! Обнял!!" - написал он.

Дмитрий Дикусар впервые за три месяца вышел на связь с фронта и показал, как выглядит

Дмитрий Дикусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

В комментариях под сообщением коллеги Дмитрия выразили ему свое расположение и искренне пожелали беречь себя:

  • "Береги себя. Горжусь тобой", - написала Илона Гвоздева.
  • "Будь в безопасности. Спасибо за все, что делаешь", - поддержал Макс Чмерковский.
  • "Дима береги себя! Ты знаешь я на подхвате если что!" - сказал Женя Кот.

Кто такой Дмитрий Дикусар

Дмитрий Дикусар - это украинский хореограф и танцовщик. Он неоднократно принимал участие в шоу "Танцы со звездами" не только в Украине, но и за рубежом. В 2007 году был женат на Ирине Билык, а в 2021 году завел отношения с танцовщицей Еленой Шоптенко.

Дмитрий Дикусар впервые за три месяца вышел на связь с фронта и показал, как выглядитДмитрий Дикусар впервые за три месяца вышел на связь с фронта и показал, как выглядит

Дмитрий Дикусар на "Танцах со звездами" (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

27 февраля 2022 он пополнил ряды в Вооруженных Силах Украины. Где именно служит, артист не раскрывает.

Дмитрий Дикусар впервые за три месяца вышел на связь с фронта и показал, как выглядитДмитрий Дикусар впервые за три месяца вышел на связь с фронта и показал, как выглядит

С 24 февраля Дикусар служит в ВСУ (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

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Вооруженные силы Украины Танці з зірками Дмитрий Дикусар