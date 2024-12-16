Дмитро Дікусар повідомив про втрату побратимів на фронті

Так, танцівник поділився, що познайомився із захисниками Віталієм Заблоцьким та Вадимом Загризлою на початку повномасштабної війни в Ямпільському військкоматі. Усі троє разом проходили медогляд і готувалися до вирушення на передову.

"По дорозі в невідомому напрямку ми познайомились і одразу стали як брати, підтримували один одного. За тиждень наші шляхи розійшлися, але я встиг відчути їхні світлі душі. Раз на два місяці ми робили перекличку і мріяли, як після перемоги будемо разом пити пиво на Хрещатику. У серпні цього року мої смс не дійшли", - розповів Дмитро.

Дмитро Дікусар з побратимами (фото: facebook.com/dikusar)

Дікусар розповів, що хлопці загинули в один день під час бою біля Куп'янська. У своїх соцмережах він звернувся до підписників із проханням підтримати ініціативу та підписати петиції, щоб Віталію та Вадиму було присвоєно звання Героїв України посмертно.

"Я не можу повернути їх до життя і повернути їх сімʼям, але можу попросити вас підписати петицію, якщо на те буде ваша ласка… Два з половиною роки ці козаки воювали, щоб інші жили. А ми піднімемо щити за всіх полеглих Героїв і продовжимо боротьбу!", - написав хореограф.

Служба Дмитра Дікусара у ЗСУ

28 лютого 2022 року танцівник розповів своїм шанувальникам, що проходить військово-лікарську комісію, готуючись до служби у ЗСУ.

Після виконання всіх необхідних процедур хореограф приєднався до лав української армії. У своїх соцмережах він час від часу ділився моментами з військового життя, показував кадри побуту та роботи на фронті. Проте згодом Дмитро став рідше з'являтися онлайн.

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)

Відомо, що Дікусар перейшов на українську мову, хоча інколи, за необхідності, може спілкуватися російською зі своїми побратимами. Протягом війни він кілька разів брав короткі відпустки, проте зізнавався, що перебування у цивільному житті викликає у нього дискомфорт.

Дмитро не приховує, що іноді почувається емоційно виснаженим, а втома дає про себе знати. Ностальгія за танцями також впливає на його настрій. Тому навіть на передовій він часом дозволяє собі відволіктися, виконавши кілька танцювальних рухів.

Дікусар не розкриває свого поточного місця служби, дбаючи про безпеку.

Дмитро Дікусар (фото: instagram.com/dikusar_dmitriy)