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Дмитро Карпачов розповів молодим батькам, як перестати матюкатися при дітях

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Неділя 16 травня 2021 15:27
Дмитро Карпачов розповів молодим батькам, як перестати матюкатися при дітях Фото: Дмитро Карпачов (instagram.com/karpachoff)
Автор: Styler

Молоді батьки повинні стежити за чистотою своєї мови, перебуваючи поруч із дітьми. Особливо після того, як дітям виповниться сім місяців.

Про це розповів психолог і ведучий психологічного реаліті "Супермама" Дмитро Карпачов у 3 випуску 3 сезону шоу, коментуючи поведінку "мами на хайпі" Влади, яка часто матюкається в повсякденній розмові і не бачить у цьому нічого поганого.

Як каже сама молода мама, вона не соромиться матюкатися при 5-місячному сині, оскільки вважає, що малюк її просто не розуміє.

Однак експерт із питань дитячої вікової психології зазначив: за чистотою мовлення батькам варто почати стежити, коли дитині виповниться сім місяців.

Як стверджує Карпачов, саме в цьому віці в дітей починає формуватися розуміння мови. До цього часу значення мають тембр, гучність голосу та емоційний посил.

Проте психолог радить зовсім відмовитися від вживання нецензурної лексики.

"Я радив би не вживати нецензурну лексику й раніше, адже навряд чи ви зміните свої звички за один день, коли дитині виповниться сім місяців", - резюмував ведучий "Супермами".

Раніше ми писали про найсмішніші "жіночі" питання психологу.

Також не так давно психолог назвала головну помилку у відносинах.

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