Дмитрий Быков в больнице: новые подробности о состоянии писателя

Дмитрий Быков попал в больницу 16 апреля после того, как ему стало плохо в самолете - он летел с Екатеринбурга в Уфу, чтобы прочитать там лекцию "Русский анекдот как литературный жанр". На данный момент врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Известно, что Быков почувствовал себя плохо во вторник на борту рейсового самолета около 12:33. При этом самолет приземлился лишь через полчаса. В аэропорту писателя ждала скорая помощь. В больницу его доставили в 13:13 (то есть ему не была оказана помощь на протяжении почти 40 минут). К врачам, как говорят очевидцы, Быков попал в возбужденном состоянии, размахивая руками.

"ЭКГ сделали с большим трудом, держали 5 человек... Он был дезориентирован, к кому-то обращался и кого-то звал, а затем потерял сознание. Врачи предположили, что речь может идти либо о последствиях эпилептического припадка, либо об отеке или опухоли мозга", - рассказал источник.

Информация о том, что у Быкова инсульт - не подтвердилась. Так же, как и сообщения о том, что писатель-оппозиционер впал в кому. При этом состояние его действительно тяжелое, он якобы находится на искусственной вентиляции легких.

Дмитрий Быков (фото: vk.com/dlbykov)

Как пишет Telegram-канал Mash, состояние 51-летнего писателя ухудшилось на фоне сахарного диабета, гипертонии и переутомления. В то же время друг Быкова Юрий Пилипенко считает, что прежде чем говорить о причинах, нужно дождаться официального диагноза.

"Все слова про инсульт, отек мозга, кому - это все преувеличение, хотя состояние действительно сложное, тяжелое", - сказал Пилипенко.

Сейчас с Быковым работают лучшие специалисты, делают все необходимое для нормализации состояния пациента.

Ранее мы писали о том, что россияне в соцсетях радуются тому, что Дмитрий Быков попал в больницу, и желают ему смерти.

Напомним, 16 апреля во Львове умер знаменитый украинский диссидент и один из лидеров национального движения.