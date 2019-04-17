Дмитро Биков в лікарні: нові подробиці про стан письменника

Дмитро Биков потрапив у лікарню 16 квітня після того, як йому стало погано в літаку - він летів з Єкатеринбурга в Уфу, щоб прочитати там лекцію "Російський анекдот як літературний жанр". На даний момент лікарі оцінюють його стан як важкий.

Відомо, що Биков відчув себе погано у вівторок на борту рейсового літака близько 12:33. При цьому авіалайнер приземлився лише через півгодини. В аеропорту письменника чекала швидка допомога. У лікарню його доставили в 13:13 (тобто йому не була надана допомога майже 40 хвилин). До лікарів, як кажуть очевидці, Биков потрапив у збудженому стані, розмахуючи руками.

"ЕКГ зробили з великим трудом, тримали 5 чоловік... Він був дезорієнтований, до когось звертався і когось кликав, а потім втратив свідомість. Лікарі припустили, що мова може йти або про наслідки епілептичного припадку, або про набряк чи пухлини мозку", - розповіло джерело.

Інформація про те, що у Бикова інсульт - не підтвердилася. Так само, як і повідомлення про те, що письменник-опозиціонер впав у кому. При цьому стан його справді важкий, він начебто перебуває на штучній вентиляції легень.

Дмитро Биков (фото: vk.com/dlbykov)

Як пише Telegram-канал Mash, стан 51-річного письменника погіршилося на тлі цукрового діабету, гіпертонії і перевтоми. У той же час друг Бикова Юрій Пилипенко вважає, що перш ніж говорити про причини, потрібно дочекатися офіційного діагнозу.

"Всі слова про інсульт, набряк мозку, кому - це все перебільшення, хоча стан дійсно складний, важкий", - сказав Пилипенко.

Зараз з Биковим працюють кращі фахівці, роблять все необхідне для нормалізації стану пацієнта.

Раніше ми писали про те, що росіяни в соцмережах радіють з того, що Дмитро Биков потрапив у лікарню, і бажають йому смерті.

Нагадаємо, 16 квітня у Львові помер відомий український дисидент і один з лідерів національного руху.