Дмитрів день: що не можна сьогодні робити та які прикмети існують

У цей день заведено згадувати померлих батьків, а ще заборонено одружуватися.

Що ще не можна робити в Дмитрів день та в що вірили наші предки сьогодні - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що не можна робити в Дмитрів день?

За народними уявленнями, Дмитрів день завершував хліборобський рік, замикав землю і приводив зиму. Ключі він тримав у себе до весни, після чого передавав їх Юрію. Також Дмитрів день розглядався як один з термінів сватання.

Окрім того, у Дмитрів день повсюдно на Русі справляли поминки за покійними батьками. Саме тому Дмитрівський тиждень називався батьківським або дідовим.

У Дмитрів день і в Дмитрівську суботу не працювали. Напередодні Дмитрівської суботи заведено мити підлогу, стелити лавки полотном, вішати в хаті чисті рушники. Люди вірили, що вночі батьки приходять, ходять по полотну та витираються рушником.

У Дмитрівську суботу завжди прибирали на могилах, а 8 листопада розсипали там зерно, щоб душі прилітали у вигляді птахів.

У цей день забороняють грати весілля, краще утриматися до 7 січня. Також не можна шити, кроїти, прясти, колоти дрова та займатися будівництвом.

Ікона Дмитрія Солунського (фото: uk.wikipedia.org)

В які прикмети сьогодні вірили?

Якщо річки до цього дня не покрилися льодом, то до кінця листопада морозів не буде.

Чим більше страв на поминальному столі, тим легше покійним буде на тому світі.

Заведено було пекти млинці, проте перший їсти не можна.

Снігу немає сьогодні - на Великдень буде тепло і сонячно.

Якщо сьогодні відлига, то весна настане рано.

Якщо до 8 листопада дівчина не вийшла заміж, значить весілля довго не буде.

Кури ходять до темної - завтра чекайте негоди.

Хто святкує іменини?

У Дмитрів день відзначають свої іменини Антон, Опанас, Василь, Дмитро, Марк та Феофіл.

Люди, народжені 8 листопада, вміють оберігати сімейні традиції. Найкращим талісманом для них стане берил.