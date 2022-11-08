Дмитриев день: что нельзя сегодня делать и какие приметы существуют
8 ноября православная церковь отмечает день памяти христианского святого, великомученика Дмитрия Солунского.
В этот день принято вспоминать умерших родителей, а еще запрещено жениться.
Что еще нельзя делать в день Дмитрия и во что верили наши предки сегодня - читайте ниже в материале Styler.
Что нельзя делать в день Дмитрия?
По народным представлениям, Дмитриев день завершал земледельческий год, замыкал землю и приводил зиму. Ключи он держал у себя до весны, после чего передавал их Юрию. Также Дмитриев день рассматривался как один из сроков сватовства.
Кроме того, в Дмитриев день повсеместно на Руси совершали поминки за покойными родителями. Именно поэтому Дмитриевская неделя называлась родительской или дедовой.
В Дмитриев день и в Дмитровскую субботу не работали. Накануне Дмитриевской субботы принято мыть пол, стелить скамейки полотном, вешать в доме чистые полотенца. Люди верили, что ночью родители приходят, ходят по холсту и вытираются полотенцем.
В Дмитровскую субботу всегда убирали на могилах, а 8 ноября рассыпали зерно, чтобы души прилетали в виде птиц.
В этот день запрещают играть свадьбу, лучше удержаться до 7 января. Также нельзя шить, кроить, прясть, колоть дрова и заниматься строительством.
Икона Дмитрия Солунского (фото: ru.wikipedia.org)
В какие приметы сегодня верили?
- Если реки по сей день не покрылись льдом, то до конца ноября морозов не будет.
- Чем больше блюд на поминальном столе, тем легче покойным будет на том свете.
- Заведено было печь блины, однако первый есть нельзя.
- Снега нет сегодня - на Пасху будет тепло и солнечно.
- Если сегодня оттепель, то весна наступит рано.
- Если до 8 ноября девушка не вышла замуж, значит, свадьбы долго не будет.
- Куры ходят к темной - завтра ждите непогоды.
Кто празднует именины?
В день Дмитрия отмечают свои именины Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий, Марк и Феофил.
Люди, рожденные 8 ноября, умеют оберегать семейные традиции. Лучшим талисманом для них станет берилл.
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