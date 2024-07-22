Дізнайтеся про одну річ у домі, яка влітку брудніша за унітаз

Що треба знати

"Ваші наволочки можна вважати бруднішими, ніж унітаз. Хороша новина полягає в тому, що ці бактерії, швидше за все, походять від вас, і тому вони не шкідливі", — зізнався доктор Гарет Най.

Медичний експерт закликав людей прати свої наволочки та простирадла раз на тиждень, щоб уникнути накопичення мікробів і розмноження бактерій, навіть якщо вони власні.

"Що стосується бактерій, деякі дослідження показали, що через тиждень на наволочці було на 17 000 колоній бактерій більше, ніж на сидінні унітазу", - додав Най.

Більшість людей можуть втрачати від 500 міліметрів до 700 міліметрів поту в середньому за ніч. Однак згідно з дослідженнями Найя, щонайменше 200 міліметрів води вбирається в простирадла або піжами.

Тіло замінює клітини шкіри, що призводить до їх ослаблення. Оскільки люди втрачають у середньому 500 мільйонів клітин шкіри на день (більшість з яких відривається вночі), організм також виробляє інші виділення, а потім ви втрачаєте рідину через піт або слину.

Що буде, якщо не прати вчасно постіль

Якщо вчасно не прати постіль, можуть виникнути інші проблеми, наприклад грибки або пилові кліщі, які живуть на відмерлих клітинах шкіри та можуть залишати екскременти, що спровокують алергію та астму.

"Одне дослідження показало, що типова подушка містить аж 16 різних видів грибків і буквально мільйони грибкових спор", - повідомив експерт.