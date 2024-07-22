Узнайте об одной вещи в доме, которая летом грязнее унитаза

Из-за чрезвычайной летней жары многие обливаются потом на улице, в помещении и даже во сне. Эксперты рассказали, как пот на наволочке подушки может содержать бактерии, делая ее более опасной, чем унитаз.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Wales Online.
"Ваши наволочки можно считать грязнее, чем унитаз. Хорошая новость заключается в том, что эти бактерии, скорее всего, произошли от вас, и потому они не вредны", - признался доктор Гарет Най.
Медицинский эксперт призвал людей стирать свои наволочки и простыни раз в неделю во избежание накопления микробов и размножения бактерий, даже если они собственные.
"Что касается бактерий, некоторые исследования показали, что через неделю на наволочке было на 17 тысяч колоний бактерий больше, чем на сидении унитаза", - добавил Най.
Большинство людей могут терять от 500 миллиметров до 700 миллиметров пота в среднем за ночь. Однако согласно исследованиям Найя, по меньшей мере 200 миллиметров воды впитывается в простыни или пижамы.
Тело заменяет клетки кожи, что приводит к их ослаблению. Поскольку люди теряют в среднем 500 миллионов клеток кожи в день (большинство из которых отрывается ночью), организм также производит другие выделения, а затем вы теряете жидкость через пот или слюну.
Если вовремя не стирать постель, могут возникнуть другие проблемы, например грибки или пылевые клещи, живущие на отмерших клетках кожи и оставляющие экскременты, спровоцирующие аллергию и астму.
"Одно исследование показало, что типичная подушка содержит 16 различных видов грибков и буквально миллионы грибковых спор", - сообщил эксперт.
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