Узнайте об одной вещи в доме, которая летом грязнее унитаза

Что нужно знать

"Ваши наволочки можно считать грязнее, чем унитаз. Хорошая новость заключается в том, что эти бактерии, скорее всего, произошли от вас, и потому они не вредны", - признался доктор Гарет Най.

Медицинский эксперт призвал людей стирать свои наволочки и простыни раз в неделю во избежание накопления микробов и размножения бактерий, даже если они собственные.

"Что касается бактерий, некоторые исследования показали, что через неделю на наволочке было на 17 тысяч колоний бактерий больше, чем на сидении унитаза", - добавил Най.

Большинство людей могут терять от 500 миллиметров до 700 миллиметров пота в среднем за ночь. Однако согласно исследованиям Найя, по меньшей мере 200 миллиметров воды впитывается в простыни или пижамы.

Тело заменяет клетки кожи, что приводит к их ослаблению. Поскольку люди теряют в среднем 500 миллионов клеток кожи в день (большинство из которых отрывается ночью), организм также производит другие выделения, а затем вы теряете жидкость через пот или слюну.

Что будет, если не стирать вовремя постель

Если вовремя не стирать постель, могут возникнуть другие проблемы, например грибки или пылевые клещи, живущие на отмерших клетках кожи и оставляющие экскременты, спровоцирующие аллергию и астму.

"Одно исследование показало, что типичная подушка содержит 16 различных видов грибков и буквально миллионы грибковых спор", - сообщил эксперт.