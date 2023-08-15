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Дізнайтеся, чи шкідлива насправді консервація

Чи шкідлива для здоров'я консервація (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Зараз багато експертів та блогерів повідомляють, що консервація шкідлива для здоров'я. Але це не зовсім так. Домашні консервовані овочі та фрукти не несуть у собі зла, оскільки містять багато клітковини.

Як зробити консервацію здоровішою розповіла в Instagram кулінар Дар'я Дорошкевич.

Чому консервація не шкідлива

Дар'я повідомила, що навесні закінчила курс у медичній школі Гарварда, де запевняють, що немає нічого поганого у домашній консервації.

Що важливо знати:

  • домашня консервація, зроблена вами, склад якої ви знаєте - це найкращий варіант
  • контролюйте кількість цукру та оцту, солі, яких іноді дуже багато в рецептах
  • є нефільтровані оцти, які почали продавати в українських магазинах
  • контролюйте кількість олії в консервації, тому що іноді її дуже багато, що значно підвищує калорійність.

"Тому просто варто думати про те, скільки олії, цукру та солі в рецепті. І який оцет ви використовуєте. І спокійно вживати в їжу овочі взимку у вигляді консервації", - резюмувала експерт.

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