Дізнайтеся, чи шкідлива насправді консервація

Зараз багато експертів та блогерів повідомляють, що консервація шкідлива для здоров'я. Але це не зовсім так. Домашні консервовані овочі та фрукти не несуть у собі зла, оскільки містять багато клітковини.
Як зробити консервацію здоровішою розповіла в Instagram кулінар Дар'я Дорошкевич.
Дар'я повідомила, що навесні закінчила курс у медичній школі Гарварда, де запевняють, що немає нічого поганого у домашній консервації.
Що важливо знати:
"Тому просто варто думати про те, скільки олії, цукру та солі в рецепті. І який оцет ви використовуєте. І спокійно вживати в їжу овочі взимку у вигляді консервації", - резюмувала експерт.
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