Узнайте, вредна ли на самом деле консервация

Сейчас многие эксперты и блогеры сообщают, что консервация вредна для здоровья. Но это не совсем так. Домашние консервированные овощи и фрукты не несут в себе зла, так как содержат много клетчатки.

Как сделать консервацию более здоровой рассказала в Instagram кулинар Дарья Дорошкевич.

Почему консервация не вредна

Дарья сообщила, что весной закончила курс в медицинской школе Гарварда, где уверяют, что нет ничего плохого в домашней консервации.

Что важно знать:

домашняя консервация, сделанная вами, состав которой вы знаете - это лучший вариант

контролируйте количество сахара и уксуса, соли, которых иногда очень много в рецептах

есть нефильтрованные уксуса, которые начали продаваться в украинских магазинах

контролируйте количество масла в консервации, потому что иногда его очень много, что значительно повышает калорийность

"Поэтому просто стоит думать о том, сколько масла, сахара и соли в рецепте. И какой уксус вы используете. И спокойно употреблять в пищу овощи зимой в виде консервации", - резюмировала эксперт.