Дізнайтесь правду. Чи потрібно залишати свій паспорт на ресепішені готелю

Паспорт - це важливий документ, який містить дуже важливу інформацію про його власника. Дуже прикро, коли у поїздці ви можете втратити цю річ, адже відновлення документа – процес нешвидкий.

Чому ви не повинні залишати свій паспорт під час поселення в готель, розповіли в Sante Plus.

Чому не потрібно залишати паспорт на ресепшені готелю

Ні для кого не секрет, що злочинці можуть заволодіти вашим паспортом абсолютно скрізь. Отже, перше золоте правило, яке потрібно запам'ятати: остерігайтеся всіх, навіть милого портьє готелю, який дуже доброзичливий.

Хто може запевнити вас у його справжніх намірах? І навіть якщо ви дасте йому презумпцію невинності, чи ви повністю довірятимете іншим співробітникам? Допоки ваш паспорт далеко від вас, ви не зможете спати спокійно. Не кажучи вже про те, що і сам готель не застрахований від можливої крадіжки зі зломом.

Ваші особисті дані можуть бути використані не за призначенням

З одного боку, ваш паспорт - це криниця конфіденційної інформації, включаючи ваше ім'я, місце народження, серійний номер, адресу проживання тощо. Якщо перший зустрічний отримає до нього доступ, у вас будуть проблеми. Якщо можливо, залиште цінний предмет як страховку, а не посвідчення особи.

Вам потрібний паспорт при будь-якій перевірці документів

Ваш паспорт є єдиним офіційним документом, що засвідчує особу. Так що якщо ви хочете не опинитися в поліцейській дільниці, краще завжди мати його під рукою.

Як захистити свій паспорт?

Втрата паспорта, його крадіжка чи пошкодження під час перебування за кордоном – це найгірший сценарій. Ви можете легко зіпсувати собі відпустку чи відрядження. Це може перетворитися на кошмар: крім адміністративного клопоту і витраченого часу на перероблення дубліката паспорта, вам доведеться заплатити ще й додаткові витрати.

Крім того, ніколи не показуйте свій паспорт відкрито, навіть якщо ви стоїте у черзі на паспортний контроль. Будьте обережними, ніколи не зводьте з нього очей і зберігайте в надійно застебнутій сумці!