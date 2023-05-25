Узнайте правду. Нужно ли оставлять свой паспорт на ресепешене отеля

Паспорт - это важный документ, который содержит очень важную информацию о его владельце. Очень обидно, когда в поездке вы можете утратить эту вещь, ведь восстановление документа - процесс небыстрый.

Почему не нужно оставлять паспорт на ресепшене отеля

Ни для кого не секрет, что преступники могут завладеть вашим паспортом абсолютно везде. Итак, первое золотое правило, которое нужно запомнить: остерегайтесь всех, даже милого портье отеля, который очень доброжелателен.

Кто может заверить вас в его истинных намерениях? И даже если вы дадите ему презумпцию невиновности, станете ли вы полностью доверять другим сотрудникам? Пока ваш паспорт далеко от вас, вы не сможете спать спокойно. Не говоря уже о том, что и сам отель не застрахован от возможной кражи со взломом.После регистрации, если портье настаивает на сохранении вашего паспорта, мягко (но твердо) объясните, что вы обязательно должны оставить его при себе по двум основным причинам.

Ваши личные данные могут быть использованы не по назначению

С одной стороны, ваш паспорт - это кладезь конфиденциальной информации, включая ваше имя, место рождения, серийный номер, адрес проживания и т. д. Если первый встречный получит к нему доступ, у вас будут проблемы. Если возможно, оставьте ценный предмет в качестве страховки, а не удостоверение личности.

Вам нужен паспорт при любой проверке документов

Ваш паспорт является единственным официальным документом, удостоверяющим личность. Так что, если вы хотите не оказаться в полицейском участке, лучше всегда иметь его под рукой.

Как защитить свой паспорт?

Потеря паспорта, его кража или повреждение во время пребывания за границей - это худший сценарий. Вы можете легко испортить себе отпуск или командировку. Это может превратиться в кошмар: помимо административных хлопот и потраченного времени на переделку дубликата паспорта, вам придется заплатить еще и дополнительные расходы.

Кроме того, никогда не показывайте свой паспорт открыто, даже если вы стоите в очереди на паспортный контроль. Будьте острожными, никогда не сводите с него глаз и храните его в надежно застегнутой сумке!