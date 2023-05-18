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Дізнайтесь правду. Чи можуть курки нести яйця, якщо в курнику немає півня

Курки на птахофермі (ілюстративне фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Дуже багато хто з нас не уявляє свого раціону без курячих яєць. Тоді ви, можливо, запитували себе, чи потрібен півень у курнику.

Дізнайтесь у матеріалі Styler , чи потрібен півень у курнику, коли ви просто хочете збирати там яйця.

Чи будуть у курей яйця без півня у курнику

Кури-самки несуть яйця. Ви, звичайно, вже знали це. Але чи знаєте ви, що кури можуть нести яйця без півня? Якщо немає півня для запліднення яєць, курка просто знесе незапліднене яйце.

А це означає, що яйце буде яйцем (і таким же смачним), з тією різницею, що з нього ніколи не вилупиться курча.

Пам'ятайте, що курки несуться у будь-якому випадку, є півень чи його немає. Але розмножуються вони лише за наявності півня.

Кури народжуються із двома яєчниками. Один із них згодом стискується і більше не функціонує. Інший відповідальний за виробництво яєць. Кури несуть яйця протягом 24-28 годин. Жовток спочатку утворюється в яєчнику, а потім потрапляє до яйцеводу.

Процес дозрівання яйцеклітини відбувається у яєчнику курки, перед яйцекладкою починається її бурхливе зростання. При цьому оболонка яйцеклітини (фолікул) активно продукує жовткову масу. Одночасно в яєчнику курочки, що активно несеться, можна побачити від 4 до 6 великих жовтків. Коли яйцеклітина дозріла, оболонки розриваються і відбувається овуляція – випадання жовтка у вирву яйцевода.

Пташеня вилуплюється з яйця приблизно через двадцять один день. Так що, якщо ви збираєте яйця через день, все буде гаразд. Якщо ви хочете переконатися, що ви не розбиваєте яйце з курчам усередині, ви можете потримати його навпроти яскравого світла. Таким чином, ви зможете побачити ембріон.

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