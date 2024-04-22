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"Ніколи не пробачу". Клопотенко пригадав, через що його захейтила відома телеведуча

Понеділок 22 квітня 2024 13:44
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"Ніколи не пробачу". Клопотенко пригадав, через що його захейтила відома телеведуча Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий кулінар і ресторатор Євген Клопотенко пригадав, за що його захейтила ведуча каналу 1+1 Валентина Хамайко.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-шоу "Вихідний 2.0".

Деталі

У 2018 році шеф-кухар доєднався до команди ранкового шоу "Сніданок з 1+1".

Щосуботи він та Олександр Повов готував традиційні страви з оригінальних продуктів.

До того, як Євген став експертом шоу, у прямому ефірі готувала Валентина Хамайко.

&quot;Ніколи не пробачу&quot;. Клопотенко пригадав, через що його захейтила відома телеведуча

Валентина Хамайко (фото: instagram.com/valentinakhamaiko)

Зі слів Євгена, вона була першою людиною в його житті, яка сказала, що той погано готує.

Валентина перебила Клопотенка, і жартома відповіла, що напевно він це їй ніколи не пробачить.

"Валя готувала все весь час, і тут кажуть мені: "Ти будеш на вихідних приходити". Я кажу: "Ну давайте". Приходжу і там Валя: "я тут завжди готувала і буду це робити далі", - пригадав ресторатор.

"Я пісочне тісто робив, а Валя каже: "скільки ти туди додаєш вершкового масла"? А я кажу: "я кухар, я експерт, я роблю за технологією Франції. А вона мені: "так не робиться", - продовжив історію кулінар.

З часом, каже знаменитість, відносини між ним та Валентиною налагодилися.

Зазначимо, що у грудні 2023 року ранковий проєкт "Сніданок.Вихідний" на "1+1 Україна" оголосив про припинення роботи. Інформаційно-розважальне шоу виходило на каналі з 2 квітня 2016 року.

Нещодавно Полякова "наїхала" на Клопотенка.

Також Євген Клопотенко зізнався, скільки донатить та заробляє на місяць.

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Євгеній Клопотенко
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