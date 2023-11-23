Дизель из Green Grey рассказал о службе в ТрО: "Мои бои еще впереди"

Музыкант Андрей Яценко, известный как Дизель из группы Green Grey, рассказал о службе в территориальной обороне. Гитарист не сразу подписал контракт с батальоном, но рад, что ему все же удалось это сделать.

Как Дизель оказался в ТрО

Музыкант рассказал, что 24 февраля 2022 года он, как и все украинцы, был ошеломлен. Сначала Дизель и его семья не поверили в начало полномасштабной войны, но уже через 20 минут их сомнения развеялись.

"Первые полтора месяца я занимался волонтерством: организацией выезда женщин и детей друзей за границу, поскольку у меня были связи в других странах с людьми, которые могли их принять и расселить. Организовывать сборы лично у меня не получалось, потому что мне не хватает менеджерских качеств , а применить себя как-то хотелось, поэтому я пошел в военкомат", - рассказал гитарист.

Дизель ответил, чем занимается в ТРО (фото: facebook.com/diezel.greengrey)

В апреле 2022 года, отметил Дизель, попасть в военкомат было тяжело, всюду были очереди. Он и его друзья пытались "пробиться" в Подольский, а затем в Печерский военкоматы.

"У меня так ничего и не вышло. А друзья мои оказались в батальоне ТрО Мрія и привели меня к командиру. Так я подписал контракт с батальоном. Чему, в общем-то, очень рад", - добавил музыкант.

Что Дизель делает в ТрО

По словам Дизеля, в батальоне он и другие мужчины занимаются противовоздушной, противоракетной и противодроновой обороной, защищают небо. При этом артист не находится на дежурстве постоянно. Некоторое количество дней гитарист работает в ТрО, а в другое время имеет возможность заниматься творчеством.

"Я продолжаю быть музыкантом. Такой график дает возможность собирать деньги на разные социальные нужды для Украины. Я продолжаю нести службу в батальоне, но благодаря тому, что в начале этого года батальон перешел на форму ДФТО (Добровольческое формирование территориального общества), я могу совмещать службу со своими собственными делами", - объяснил Дизель.

Музыкант объяснил, как попал в ТРО (фото: facebook.com/diezel.greengrey)

Принимал ли музыкант участие в боях

Яценко рассказал, что в первые 6 месяцев службы он ездил вместе с батальоном в Харьков. Туда они возили продукты для гражданских, грузы для военных. Там Дизель попадал под обстрелы. Но он отметил, что речь идет о таких обстрелах, под которые ежедневно попадают жители Харькова и области.

"Но мне еще не приходилось вступать в бой. Хотя, честно говоря, очень хочется. А вот те ребята, которые стояли на посту прямо до меня и прямо сразу после меня - они побывали в бою. И я будто бы им даже немного в каком-то смысле завидую. Хотя, думаю, мои бои еще впереди", - добавил Дизель.