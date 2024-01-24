Дизайнери розповіли про незвичайний стиль кухні, який буде в тренді у 2024 році

Кухня - це місце для приготування їжі, його ще називають серцем будинку. Якщо ви будете оновлювати інтер’єр кухні, то варто знати, які тренди будуть у 2024 році.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes and gardens.
Дизайнери рекомендують звернути увагу на сучасний фермерський стиль, який вдало поєднує деталі нового та давнього. Фахівці кажуть, що цей стиль буде у тренді 2024 року.
Колір дуже важливий, адже він визначає загальний настрій і стиль кухні. Обираючи сучасний фермерський дизайн, варто звернути увагу на м'які палітри.
Зокрема, варто використовувати приглушені та природні відтінки, наприклад, м'який сосновий колір, який створює відчуття тепла та класики.
Зелені тони також актуальні. Це підкреслить природність і свіжість дизайну.
Створюючи інтер'єр кухні у стилі сучасного фермерського стилю варто додати елементи минулого. Наприклад, можна використати такі латунні деталі:
Саме такі елементи, використані на тлі м'яких кольорів та додають кухні елегантність.
Ключовими елементами є дерев'яні меблі природного кольору, стільниця з натурального каменю. Саме вони надають кухні природність та тепло.
Можна зробити акцент на дерев'яному столі
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