Дизайнери розповіли про незвичайний стиль кухні, який буде в тренді у 2024 році

Дизайнери рекомендують звернути увагу на сучасний фермерський стиль, який вдало поєднує деталі нового та давнього. Фахівці кажуть, що цей стиль буде у тренді 2024 року.

Обирайте м'яку палітру кольорів

Колір дуже важливий, адже він визначає загальний настрій і стиль кухні. Обираючи сучасний фермерський дизайн, варто звернути увагу на м'які палітри.

Зокрема, варто використовувати приглушені та природні відтінки, наприклад, м'який сосновий колір, який створює відчуття тепла та класики.

Зелені тони також актуальні. Це підкреслить природність і свіжість дизайну.

Світлі кольори кухні (фото: Freepik)

Латунні деталі

Створюючи інтер'єр кухні у стилі сучасного фермерського стилю варто додати елементи минулого. Наприклад, можна використати такі латунні деталі:

фурнітура меблів

тарілки

змішувачі

Саме такі елементи, використані на тлі м'яких кольорів та додають кухні елегантність.

Кухня з латунними деталями (фото: homesandgardens.com)

Природні матеріали

Ключовими елементами є дерев'яні меблі природного кольору, стільниця з натурального каменю. Саме вони надають кухні природність та тепло.

Можна зробити акцент на дерев'яному столі

Природні матеріали на кухні (фото: Freepik)

Яскраві світильники