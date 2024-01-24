RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Дизайнеры рассказали о необычном стиле кухни, который будет в тренде в 2024 году

Какой стиль кухни будет в тренде в 2024 году (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Кухня - это место для приготовления пищи, его еще называют сердцем дома. Если вы будете обновлять интерьер кухни, то следует знать, какие тренды будут в 2024 году.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes and gardens.

Дизайнеры рекомендуют обратить внимание на современный фермерский стиль, удачно сочетающий детали нового и древнего. Специалисты говорят, что стиль будет в тренде 2024 года.

Выбирайте мягкую цветовую палитру

Цвет очень важен, ведь он определяет общий настрой и стиль кухни. Выбирая современный фермерский дизайн, следует обратить внимание на мягкие палитры.

В частности, следует использовать приглушенные и естественные оттенки, например мягкий сосновый цвет, который создает ощущение тепла и классики.

Зеленые тона также актуальны. Это подчеркнет природность и свежесть дизайна.

Светлые цвета кухни (фото: Freepik)

Латунные детали

Создавая интерьер кухни в стиле современного фермерского стиля, стоит добавить элементы прошлого. Например, можно использовать следующие латунные детали:

  • фурнитура мебели
  • тарелки
  • смесители

Именно такие элементы, использованные на фоне мягкого цвета, придают кухне элегантность.

Кухня из латунных деталей (фото: homesandgardens.com)

Природные материалы

Ключевыми элементами является деревянная мебель природного цвета, столешница из натурального камня. Именно они придают кухне естественность и тепло.

Можно сделать акцент на деревянном столе

Природные материалы на кухне (фото: Freepik)

Яркие светильники

Читайте РБК-Украина в Google News
кухняінтер'єрдизайнери