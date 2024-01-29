Дизайнеры показали, как сделать дом элегантным и уютным: фото стильного интерьера
Стиль "тихая роскошь" стал популярен в дизайне интерьера. Такой стиль известен как "old money" и демонстрирует сдержанную элегантность. Это новый вид минимализма.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.
Как выглядит интерьер в стиле "тихая роскошь"
Ванная комната в теплых цветах
После работы все хотят дома отдыхать. Поэтому дизайнеры советуют делать ванные комнаты не только функциональным пространством, но и оазисом благополучия, где можно снять стресс и расслабиться.
Тенденция "коконирования" приобретает все большую популярность. Поскольку это помогает добиться комфорта и спокойствия в частном месте отдыха.
Дизайнеры советуют использовать натуральные материалы, в частности грецкий орех, ведь он придает современной ванне комнату теплоту, а в то же время соответствует тенденции "тихая роскошь".
Дизайн ванной в стиле "тихая роскошь" (фото: homesandgardens)
Предпочитайте кухню-гостиную
Кухня и гостиная должны излучать изысканность и элегантность.
Дизайнер Бекка Гэлбрейт рассказала, что кухня должна стать местом для общения с друзьями и семьей. Она отметила, что кухня должна бить похожа на гостиную, где можно провести время очень комфортно.
Важным элементом для достижения тихой роскоши на кухне с нейтральными оттенками является текстура. Добавление текстуры, независимо от цвета, делает помещение более интересным и приносит тепло.
Выбор качественных материалов для кухни и ванной очень важен. Это особенно необходимо в тихом роскошном пространстве, где визуальное воздействие играет ключевую роль.
Дизайн кухни в стиле "тихая роскошь" (фото: homesandgardens)
Спальня - место расслабления
- элементы искусства
- цветы
- коврики
- шелковое постельное белье
По словам дизайнера, яркие цвета способны поднимать настроение, а нейтральные - создают атмосферу покоя.
Дизайн спальни в стиле "тихая роскошь" (фото: homesandgardens)
Предпочитайте нежные цвета
Дизайнер предпочитает нейтральные и коричневые оттенки, создавая спокойную атмосферу. Эти цвета способствуют расслаблению и придают помещению тепло.
Мягкий и светлый цвет помогает создать спокойную среду.
Нежные оттенки в интерьере (фото: homesandgardens)
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