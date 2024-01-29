Дизайнеры показали, как сделать дом элегантным и уютным: фото стильного интерьера

Стиль "тихая роскошь" стал популярен в дизайне интерьера. Такой стиль известен как "old money" и демонстрирует сдержанную элегантность. Это новый вид минимализма.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens .

Как выглядит интерьер в стиле "тихая роскошь"

Ванная комната в теплых цветах

После работы все хотят дома отдыхать. Поэтому дизайнеры советуют делать ванные комнаты не только функциональным пространством, но и оазисом благополучия, где можно снять стресс и расслабиться.

Тенденция "коконирования" приобретает все большую популярность. Поскольку это помогает добиться комфорта и спокойствия в частном месте отдыха.

Дизайнеры советуют использовать натуральные материалы, в частности грецкий орех, ведь он придает современной ванне комнату теплоту, а в то же время соответствует тенденции "тихая роскошь".

Дизайн ванной в стиле "тихая роскошь" (фото: homesandgardens)

Предпочитайте кухню-гостиную

Кухня и гостиная должны излучать изысканность и элегантность.

Дизайнер Бекка Гэлбрейт рассказала, что кухня должна стать местом для общения с друзьями и семьей. Она отметила, что кухня должна бить похожа на гостиную, где можно провести время очень комфортно.

Важным элементом для достижения тихой роскоши на кухне с нейтральными оттенками является текстура. Добавление текстуры, независимо от цвета, делает помещение более интересным и приносит тепло.

Выбор качественных материалов для кухни и ванной очень важен. Это особенно необходимо в тихом роскошном пространстве, где визуальное воздействие играет ключевую роль.

Дизайн кухни в стиле "тихая роскошь" (фото: homesandgardens)

Спальня - место расслабления

В спальне важно создать уют для отдыха и расслабления. Чтобы в этой комнате чувствовался стиль "old money" следует использовать:

элементы искусства

цветы

коврики

шелковое постельное белье

По словам дизайнера, яркие цвета способны поднимать настроение, а нейтральные - создают атмосферу покоя.

Дизайн спальни в стиле "тихая роскошь" (фото: homesandgardens)

Предпочитайте нежные цвета

Дизайнер интерьеров Джейк Арнольд рассказал, что нужно совмещать современный калифорнийский стиль и британский дизайн. Благодаря этому можно получить интерьер, поражающий своей тихой роскошью и комфортом.

Дизайнер предпочитает нейтральные и коричневые оттенки, создавая спокойную атмосферу. Эти цвета способствуют расслаблению и придают помещению тепло.

Мягкий и светлый цвет помогает создать спокойную среду.

Нежные оттенки в интерьере (фото: homesandgardens)