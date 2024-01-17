Названо кольори рушників, яких варто уникати у ванній кімнаті

Вибрати приладдя для ванної кімнати буває не завжди просто. Багато виробників пропонують різні варіанти, що відповідають вимогам зручності. Однак, такі деталі як колір рушників, можуть впливати на загальний вигляд кімнати.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Homesand gardens та Better Homes Gardens.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кольори рушників, який потрібно уникати у ванній і чому.

Яскраві білі

Дизайне інтер'єру Хуліо Арко розповів, що усі вважають такий колір рушників універсальним. Однак, їх важко прати й зберігати чистими.

З часом на таких рушниках з'являються жовті плями, яких важко позбутися.

Також в деяких людей білі рушники асоціюються зі стерильною атмосферою, наче в лікарні. Це може зіпсувати заспокійливу атмосферу.

Білі рушники (фото: Freepik)

Жовті

Дизайнерка інтер'єрів Мішель Лінн зазначила, що такий колір краще залишити для ексцентричної дамської кімнати, а не для основної ванної кімнати, де всі хочуть розслабитися.

Жовті рушники (фото: Freepik)

Червоні

Додавати червоний колір у дизайн важко. З точки зору психології кольору це один із найбільш стресових кольорів, тому його варто уникати у ванній кімнаті.

"Як основний колір, червоний сильно асоціюється з такими речами, як комікси, дитячі іграшки та сучасне мистецтво. Якщо ви прагнете заспокійливої атмосфери, не купуйте червоних рушників", - каже експертка Мішель Лінн.

Червоні рушники можуть обтяжити простір і відвернути увагу від інших цікавіших речей і елементів.

Щоб зберегти заспокійливу атмосферу, краще використовувати приглушені відтінки, наприклад, ніжно рожеві.

Червоні рушники (фото: Freepik)

Як часто змінювати рушники у ванній

Рушники для рук потрібно змінювати кожні 3-4 дні. Якщо рушники використовуються всіма членами сім'ї, важливо пам'ятати, що вони повинні мати власні рушники для забезпечення особистої гігієни.

Помітною ознакою того, що рушники потрібно замінити, є неприємний запах чи видимі сліди плям і бруду.

При заміні рушників також важливо звертати увагу на їхні матеріали. Високоякісні натуральні тканини дозволяють шкірі дихати і запобігають подразненням.

Приділіть увагу також розміру рушника - він повинен бути достатньо великим для того, щоб повністю витирати тіло після душу.