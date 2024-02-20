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Дизайнери назвали найпоширеніші помилки, які можуть зіпсувати квартиру

Названо помилки в інтер'єрі, які зіпсують вашу квартиру (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Під час ремонту потрібно подбати про те, щоб квартира мала не тільки гарний вигляд, а й була комфортною. Цього не вдасться досягти, якщо допустити простих помилок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Homes & Gardens.

Погане освітлення

Освітлення у квартирі відіграє вирішальну роль. Зокрема, воно досить сильно впливає на створення атмосфери кімнати.

Дизайнери кажуть, що також правильне освітлення покращує настрій.

Важливо, що правильне освітлення не повинно бути надто яскравим та холодним. Через це може виникнути відчуття, що ви у лікарні.

До того ж не варто обирати тьмяне світло, найкращий варіант - тепле біле.

Незбалансовані кольори 

Колір здатний впливати на самопочуття людей, а також на створення настрою, як позитивного, так і негативного.

Наприклад, дуже сіра кімната може створити відчуття холоду, а кімната з жовтими стінами візуально буде надто яскрава.

Правильно збалансовані кольори створюють приємний простір.

Дизайнери радять не використовувати в інтер'єрі більше ніж три кольори. Також варто дотримувати правила трьох пропорцій (60% - 30% - 10% на кожен тон).

Сильне природне освітлення

Яскраве освітлення може завадити розслабитися, а тому ви будете себе відчувати постійно некомфортно у певній кімнаті.

Це особливо відчутно, коли ви працюєте за екраном у яскраво освітленій кімнаті, що часто ускладнює фокусування.

Про правильне освітлення важливо подбати у спальні. Тому краще подбати про додатковий захист на вікнах, наприклад, жалюзі.

Небезпечні розетки або їх нестача

Золоте правило фахівців з ремонту та дизайну: почитайте скільки розеток вам необхідно, помножте на 2, поставте саме стільки. Нестача розеток призведе до того, що у будинку з'являться трійники, подовжувачі. Вони псують зовнішній вигляд квартири, до того ж не зовсім безпечні.

Також у ванній кімнаті не можна встановлювати звичайні розетки. Вибирайте моделі, захищені кришкою, інакше в них потрапить волога, що може призвести до замикання.

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