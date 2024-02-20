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Дизайнеры назвали самые распространенные ошибки, которые могут испортить квартиру

Названы ошибки в интерьере, которые испортят вашу квартиру (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время ремонта нужно позаботиться о том, чтобы квартира выглядела не только красиво, но и была комфортной. Этого не удастся добиться, если допустить простые ошибки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Homes & Gardens.

Плохое освещение

Освещение в квартире играет решающую роль. В частности, оно очень сильно влияет на создание атмосферы комнаты.

Дизайнеры говорят, что также правильное освещение улучшает настроение.

Важно, что правильное освещение не должно быть слишком ярким и холодным. Поэтому может возникнуть ощущение, что вы в больнице.

К тому же не стоит выбирать тусклый свет, лучший вариант - теплый белый.

Несбалансированные цвета

Цвет способен влиять на самочувствие людей, а также на создание настроения как положительного, так и отрицательного.

К примеру, очень серая комната может создать ощущение холода, а комната с желтыми стенами визуально будет слишком яркая.

Правильно сбалансированные цвета создают приятное пространство.

Дизайнеры советуют не использовать в интерьере более трех цветов. Также следует соблюдать правила трех пропорций (60% - 30% - 10% на каждый тон).

Сильное природное освещение

Яркое освещение может помешать расслабиться, поэтому вы будете себя чувствовать постоянно некомфортно в определенной комнате.

Это особенно ощутимо, когда вы работаете за экраном в ярко освещенной комнате, что затрудняет фокусировку.

О правильном освещении важно позаботиться в спальне. Поэтому лучше позаботиться о дополнительной защите на окнах, например жалюзи.

Опасные розетки или их нехватка

Золотое правило специалистов по ремонту и дизайну: почитайте, сколько розеток вам необходимо, умножьте на 2, поставьте именно столько. Недостаток розеток приведет к тому, что в доме появятся тройники, удлинители. Они портят внешний вид квартиры, к тому же не совсем безопасны.

Также в ванной комнате нельзя устанавливать обычные розетки. Выбирайте модели, защищенные крышкой, иначе в них попадет влага, что может привести к замыканию.

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квартиридизайнери