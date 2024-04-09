З'явилися перші якісні зображення iPhone 16 з новим дизайном

Майбутній телефон відрізняється від iPhone 15 наявністю вертикально орієнтованої камери, що нагадує дизайн iPhone X, представленого 7 років тому.

Крім того, з правого боку пристрою з'явилася нова кнопка. Це не Action Button, як у iPhone 15 Pro - дана кнопка призначена для фотографування та запису відео. Вона додає зручності користувачеві, дозволяючи запускати камеру та починати зйомку фотографій або відео інтуїтивно, простим натисканням кнопки.

На правій стороні пристрою буде кнопка, призначена для фотографування та запису відео (фото: Yanko Design)

Ця функція, хоч і не нова, була оцінена користувачами і зустрічалася в ранніх моделях смартфонів, таких як Sony Ericsson k750i, випущений в 2005 році.

Очікується, що Apple приділятиме ще більшу увагу покращенню камери у своїх наступних моделях.