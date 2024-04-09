З'явилися перші якісні зображення iPhone 16 з новим дизайном

У мережі з'явився зовнішній вигляд майбутнього смартфона від Apple, що базується на злитих макетах. В цілому, нічого істотно нового, проте дизайн пристрою знову підтверджує, на які особливості інженери Apple приділяють основну увагу.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на онлайн-журнал Yanko Design, присвячений найкращим міжнародним продуктам у галузі дизайну.
Майбутній телефон відрізняється від iPhone 15 наявністю вертикально орієнтованої камери, що нагадує дизайн iPhone X, представленого 7 років тому.
Крім того, з правого боку пристрою з'явилася нова кнопка. Це не Action Button, як у iPhone 15 Pro - дана кнопка призначена для фотографування та запису відео. Вона додає зручності користувачеві, дозволяючи запускати камеру та починати зйомку фотографій або відео інтуїтивно, простим натисканням кнопки.
Ця функція, хоч і не нова, була оцінена користувачами і зустрічалася в ранніх моделях смартфонів, таких як Sony Ericsson k750i, випущений в 2005 році.
Очікується, що Apple приділятиме ще більшу увагу покращенню камери у своїх наступних моделях.
Нагадаємо, що в мережі з'явилася інформація про дизайн та кольори iPhone 16.
А ще ми писали, що iPhone 17 отримає покращений параметр, якого так не вистачало в попередніх моделях.