Появились первые качественные изображения iPhone 16 с новым дизайном

Будущий телефон отличается от iPhone 15 наличием вертикально ориентированной камеры, что напоминает дизайн iPhone X, представленного 7 лет назад.

Кроме того, на правой стороне устройства появилась новая кнопка. Это не Action Button, как в iPhone 15 Pro - данная кнопка предназначена для фотографирования и записи видео. Она добавляет удобства пользователю, позволяя запускать камеру и начинать съемку фотографий или видео интуитивно, простым нажатием кнопки.

На правой стороне устройства будет кнопка, предназначенная для фотографирования и записи видео (фото: Yanko Design)

Эта функция, хотя и не нова, но была оценена пользователями и встречалась в ранних моделях смартфонов, таких как Sony Ericsson k750i, выпущенный в 2005 году.

Ожидается, что Apple будет уделять еще большее внимание улучшению камеры в своих последующих моделях.