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Дизайн iPhone SE 4 показали на відео задовго до анонсу (фото, відео)

Перші зображення iPhone SE 4 з'явилися в мережі (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Apple в даний час тільки перебуває в процесі підготовки до випуску свого наступного бюджетного смартфона iPhone SE 4, але в мережі накопичується все більше інформації про наступника iPhone SE 3.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт про мобільні технології та ігри Wccftech.

За інформацією джерела, iPhone SE 4 очікується з оновленим дизайном у стилі iPhone 14, 6,1-дюймовим екраном OLED, покращеною камерою на 48 Мп, процесором Apple A16, новими варіантами кольорів для корпусу та «відмінною батареєю». Також наголошується, що на відміну від iPhone 14, цей новий смартфон переходить на порт USB-C, аналогічно iPhone 15.

iPhone SE 4 (скриншот: AppleTrack)

Тим не менш, залишиться виріз у верхній частині екрану замість "динамічного острова", хоча невідомо, чи новий смартфон підтримуватиме Face ID. Однак одним із ключових змін стане впровадження кнопки дії, представленої на моделях iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max у 2023 році.

iPhone SE 4 (скриншот: AppleTrack)

Офіційний дебют очікується не раніше 2024 року, а можливо й у 2025 році. А ціна - вища, ніж 429 доларів (15 580 гривень), які зараз Apple просить за iPhone SE 3.

 

Нагадаємо, що у нас є матеріал про перші відомості нового флагмана iPhone SE 4.

А ще ви можете прочитати, чому iPhone може втратити свій головний пріоритет серед інших смартфонів.

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