Дизайн iPhone SE 4 показали на видео задолго до анонса (фото, видео)

По информации источника, iPhone SE 4 ожидается с обновленным дизайном в стиле iPhone 14, 6,1-дюймовым экраном OLED, улучшенной камерой на 48 Мп, процессором Apple A16, новыми цветовыми вариантами для корпуса и "отличной батареей". Также отмечается, что в отличие от iPhone 14 этот новый смартфон переходит на порт USB-C, аналогично iPhone 15.

iPhone SE 4 (скриншот: AppleTrack)

Тем не менее, останется вырез в верхней части экрана вместо "динамического острова", хотя неизвестно, будет ли новый смартфон поддерживать Face ID. Однако одним из ключевых изменений станет использование кнопки действия, представленной на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в 2023 году.

iPhone SE 4 (скриншот: AppleTrack)

Официальный дебют ожидается не раньше 2024, а возможно и в 2025 году. А цена - выше, чем 429 долларов (15 580 гривен), которые сейчас Apple просит за iPhone SE 3.