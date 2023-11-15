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Дизайн iPhone SE 4 показали на видео задолго до анонса (фото, видео)

Первые изображения iPhone SE 4 появились в сети (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Компания Apple в настоящее время только находится в процессе подготовки к выпуску своего следующего бюджетного смартфона iPhone SE 4, но в сети скапливается все больше информации о преемнике iPhone SE 3.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт о мобильных технологиях и играх Wccftech.

По информации источника, iPhone SE 4 ожидается с обновленным дизайном в стиле iPhone 14, 6,1-дюймовым экраном OLED, улучшенной камерой на 48 Мп, процессором Apple A16, новыми цветовыми вариантами для корпуса и "отличной батареей". Также отмечается, что в отличие от iPhone 14 этот новый смартфон переходит на порт USB-C, аналогично iPhone 15.

iPhone SE 4 (скриншот: AppleTrack)

Тем не менее, останется вырез в верхней части экрана вместо "динамического острова", хотя неизвестно, будет ли новый смартфон поддерживать Face ID. Однако одним из ключевых изменений станет использование кнопки действия, представленной на моделях iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max в 2023 году.

iPhone SE 4 (скриншот: AppleTrack)

Официальный дебют ожидается не раньше 2024, а возможно и в 2025 году. А цена - выше, чем 429 долларов (15 580 гривен), которые сейчас Apple просит за iPhone SE 3.

 

Напомним, что у нас есть материал о первых сведениях нового флагмана iPhone SE 4.

А еще вы можете прочесть, почему iPhone может потерять свой главный приоритет среди других смартфонов.

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