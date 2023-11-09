iPhone може втратити свій головний пріоритет серед інших смартфонів: у чому причина

Компанія Google та кілька найбільших європейських операторів закликають Європейську комісію визнати iMessage основною послугою. Це вимагатиме від Apple зробити програму сумісною з конкурентами.

Про це пише РБК Україна (проект Styler) із посиланням на сайт про останні новини технологій The Messenger .

В даний час спілкуватися за допомогою iMessage можуть тільки користувачі Apple, і повідомлення у "синіх бульбашках" є важливим фактором, що утримує власників iPhone, особливо серед молодих користувачів.

Коли користувач Android приєднується до чата, вмикається стандартна технологія SMS, яка змінює колір усіх повідомлень. Користувачі Android у цьому випадку також втрачають деякі можливості, наприклад, якість відео та фото.

iMessage відповідає вимогам законодавства ЄС щодо цифрового ринку, і його закріплення принесе користь європейським споживачам та бізнесу, - йдеться у листі Google та операторів, який направили до Єврокомісії.

Компанії наголосили, що для бізнесу важливо мати можливість спілкуватися зі своїми клієнтами, використовуючи сучасні комунікаційні сервіси з розширеними можливостями обміну повідомленнями.

За допомогою iMessage бізнес-користувачі можуть надсилати розширені повідомлення лише користувачам iOS, у той час як для зв'язку з іншими юзерами використовуються лише традиційні SMS.

Під дію законодавства ЄС про цифровий ринок підпадають технологічні компанії з річним оборотом понад 7,5 мільярдів євро та понад 10 000 активних європейських бізнес-користувачів на місяць. За оцінками експертів, всього у iMessage близько мільярда користувачів. Apple також підтвердила, що має більше 10 000 бізнес-користувачів по всьому світу.

Однак під час розслідування компанія Apple заявила, що iMessage не підпадає під вимоги закону, оскільки користувачі не платять за послугу безпосередньо, а пристрої можуть використовуватися без цих функцій.

Apple також пояснила, що iMessage не входить до числа важливих для бізнес-користувачів ЄС засобів зв'язку для спілкування з іншими людьми через невеликий масштаб його використання в порівнянні з іншими службами обміну повідомленнями.

Рішення у справі має бути винесене до лютого 2024 року.