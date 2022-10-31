У "Дії" стартувало голосування за членів журі Євробачення 2023: хто в списку

У застосунку "Дія" з'явилася можливість проголосувати за склад журі на Нацвідборі на Євробаченні 2023. У списку кандидатів дев'ять українських зірок.

Про це повідомляють на сайті додатка.

Хто серед кандидатів?

У списку представлено дев'ять імен українських знаменитостей. Серед них:

DZIDZIO

Джамала

Тіна Кароль

Юлія Саніна

Тарас Тополя

Злата Оґнєвіч

Валерій Харчишин

Костянтин Томільченко

Катерина Павленко (Monokate)

Як проголосувати?

Для того, щоб проголосувати варто в застосунку відкрити розділ "Послуги" та обрати "Опитування". Перед вами з'являться всі претенденти з короткими описами.

Взяти участь в опитуванні зможуть користувачі "Дії", які перебувають в Україні або за кордоном. Встигніть зробити свій вибір в застосунку до 7 листопада. Свій вибір зробили вже майже 30 000 українців.

Після завершення опитування сформують рейтинг кандидатів у журі. Три кандидати, які наберуть найбільше голосів, увійдуть до складу журі Нацвідбору та разом з українцями обиратимуть артиста, який представить Україну на Євробаченні в Ліверпулі.

Поки що лідирує переможниця Євробачення Джамала, на другому місці Катерина Павленко, відома як солістка гурту "Go_A", а третє місце посідає фронтвумен "The Hardkiss" Юлія Саніна.

Нагадаємо, що Євробачення 2023 проведуть у Ліверпулі на 11-тисячній арені M&S Bank Arena. Щорічний пісенний конкурс відбудеться на підтримку України.