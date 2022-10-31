В "Дії" стартовало голосование за членов жюри Евровидения 2023: кто в списке

В приложении "Дія" появилась возможность проголосовать за состав жюри на Нацотборе на Евровидении 2023 года. В списке кандидатов девять украинских звезд.

Об этом сообщают на сайте приложения.

Кто из кандидатов?

В списке представлены девять имен украинских знаменитостей. Среди них:

DZIDZIO

Джамала

Тина Король

Юлия Санина

Тарас Тополь

Злата Огневич

Валерий Харчишин

Константин Томильченко

Екатерина Павленко (Monokate)

Как проголосовать?

Для того чтобы проголосовать, следует в приложении открыть раздел "Услуги" и выбрать "Опросы". Перед вами предстанут все претенденты с краткими описаниями.

Принять участие в опросе смогут находящиеся в Украине или за рубежом пользователи "Действия". Успейте сделать свой выбор в приложении до 7 ноября. Свой выбор сделали уже около 30 000 украинцев.

После завершения опроса сформируют рейтинг кандидатов в жюри. Три кандидата, которые наберут больше голосов, войдут в состав жюри Нацотбора и вместе с украинцами будут выбирать артиста, который представит Украину на Евровидении в Ливерпуле.

Пока лидирует победительница Евровидения Джамала, на втором месте Екатерина Павленко, известная как солистка группы "Go_A", а третье место занимает фронтвумен "The Hardkiss" Юлия Санина.

Напомним, что Евровидение 2023 года проведут в Ливерпуле на 11-тысячной арене M&S Bank Arena. Ежегодный песенный конкурс состоится в поддержку Украины.