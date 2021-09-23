У "Дії" з'явиться більше десяти нових послуг, які спростять життя мільйонам
У додатку "Дія" з'явиться більше десяти нових послуг, які дозволять мільйонам українців уникнути збору паперових документів, стояння в чергах та іншої тяганини. Йдеться про субсидії, соцдопомогу і навіть пенсії.
Про це говориться у прес-службі уряду.
Так, при співпраці Міністерства соціальної політики та Міністерства цифрової трансформації розробляється проект, завдяки якому онлайн можна буде оформити:
- житлові субсидії,
- отримання пенсій,
- державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям,
- звернення в електронній формі за соціальними послугами.
"Тепер, щоб отримати житлові субсидії, не потрібно буде збирати купи документів і ходити в різні установи. Досить заповнити заявку на порталі "Дія". Це значно спростить життя українським сім'ям", - йдеться в повідомленні.
Додаток допоможе спростити отримання державної соціальної допомоги на:
- дітей, над якими встановлено опіку або піклування;
- дітей одиноким матерям;
- тяжкохворих дітей;
- при усиновленні дитини;
- особам з інвалідністю з дитинства;
- дітям з інвалідністю.
У Мінцифри і Мінсоцполітики обіцяють, що за допомогою "Дії" незабаром можна буде подавати всі потрібні документи і декларації в електронному вигляді, уникаючи черг і економлячи особистий час.
Пілотний проект з надання соцпослуг припускають запустити до кінця 2021 року не менше, ніж у двох областях.
Які послуги зараз доступні в додатку "Дія"
Найчастіше українці користуються додатком для верифікації водійського посвідчення і техпаспорта.
Також українці можуть зареєструвати (закрити) ФОП, отримати довідку про доходи, подати заяву на допомогу при народженні дитини, зареєструвати місце проживання себе і дитини і так далі.
З повним списком цифрових послуг можна ознайомитися за посиланням.
Раніше ми писали, що Кабмін затвердив платні дороги в Україні. Ми писали, кому і скільки доведеться заплатити.