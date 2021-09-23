У "Дії" з'явиться більше десяти нових послуг, які спростять життя мільйонам

У додатку "Дія" з'явиться більше десяти нових послуг, які дозволять мільйонам українців уникнути збору паперових документів, стояння в чергах та іншої тяганини. Йдеться про субсидії, соцдопомогу і навіть пенсії.

Про це говориться у прес-службі уряду.

Так, при співпраці Міністерства соціальної політики та Міністерства цифрової трансформації розробляється проект, завдяки якому онлайн можна буде оформити:

житлові субсидії,

отримання пенсій,

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям,

звернення в електронній формі за соціальними послугами.

"Тепер, щоб отримати житлові субсидії, не потрібно буде збирати купи документів і ходити в різні установи. Досить заповнити заявку на порталі "Дія". Це значно спростить життя українським сім'ям", - йдеться в повідомленні.

Додаток допоможе спростити отримання державної соціальної допомоги на:

дітей, над якими встановлено опіку або піклування;

дітей одиноким матерям;

тяжкохворих дітей;

при усиновленні дитини;

особам з інвалідністю з дитинства;

дітям з інвалідністю.

У Мінцифри і Мінсоцполітики обіцяють, що за допомогою "Дії" незабаром можна буде подавати всі потрібні документи і декларації в електронному вигляді, уникаючи черг і економлячи особистий час.

Пілотний проект з надання соцпослуг припускають запустити до кінця 2021 року не менше, ніж у двох областях.

Які послуги зараз доступні в додатку "Дія"

Найчастіше українці користуються додатком для верифікації водійського посвідчення і техпаспорта.

Також українці можуть зареєструвати (закрити) ФОП, отримати довідку про доходи, подати заяву на допомогу при народженні дитини, зареєструвати місце проживання себе і дитини і так далі.

З повним списком цифрових послуг можна ознайомитися за посиланням.