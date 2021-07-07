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"Дия" запустила новую функцию, которая упростит жизнь многим (видео)

Автор: Тетяна Самарук

В программе "Дия" появилась очередная важная опция, которая упростит жизнь многим. Новый функционал касается авторизации, а именно запустила возможность зарегистрироваться без подключения BankID, только с помощью NFC.

Об этом сообщила прес служба "Дия" в Telegram.

Так, функция работает для владельцев ID-карт. Поэтому если у вас паспорт - книжечка старого образца, воспользоваться нововведением не получится.

В частности пояснили, что для авторизации нужно лишь приложить свою ID-карту к смартфону на 30 секунд. Делать это нужно после запуска программы "Дия" и выбора способа авторизации через NFC.

Кроме того, затем нужно будет пройти проверку PhotoID.

Как рассказал руководитель Diia Company Евгений, технология сделана так, чтобы можно было распознать человека не просто с фотографии, а именно, что это живое лицо, которое никак не поддельное.

Также будет проверяться большое количество точек на лице, которые одновременно будут сверяться с фотографией в реестре.

Ранее мы сообщали, что "Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Дия". Сменить поставщика граждане могут в приложении "Дия". Оформить заявление на присоединение можно за несколько минут.

Также в Украине начали вакцинировать людей из очереди в "Дия".

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