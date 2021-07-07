"Дія" запустила нову функцію, яка спростить життя багатьом (відео)

Так, функція працює для власників ID-карт. Тому якщо у вас паспорт-книжечка старого зразка, скористатися нововведенням не вийде.

Зокрема пояснили, що для авторизації потрібно лише прикласти свою ID-карту до смартфона на 30 секунд. Робити це потрібно після запуску програми "Дія" та вибору способу авторизації через NFC.

Окрім того, потім потрібно буде пройти перевірку PhotoID.

Як розповів керівник Diia Company Євген, технологія зроблена так, щоб можна було розпізнати людину не просто з фотографії, а саме, що це жива особа, яка ніяк не підроблена.

Також перевірятиметься велика кількість точок на обличчі, які одночасно будуть звірятися з фотокарткою в реєстрі.