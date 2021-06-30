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"Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Дию": как это работает

Новина українською →
Киев, Среда 30 июня 2021 15:08
"Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Дию": как это работает Фото: "Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Дию" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сменить поставщика на НАК "Нафтогаз Украины" граждане могут в приложении "Дия". Оформить заявление на присоединение можно за несколько минут.

Об этом сообщает "Дия" на своем Telegram-канале.

Согласно сообщению, для того, чтобы оформить заявление с помощью программы "Дия", нужно:

  • зайти на сайт gas.ua в раздел "стать нашим клиентом";
  • выбрать возможность "подать с "Дия";
  • выбрать ID-карту или идентификационный код;
  • сканировать QR-код;
  • подтвердить передачу цифрового документа;
  • заполнить дополнительные необходимые поля для смены поставщика;
  • выбрать функцию "сформировать файл заявки" и после этого подписать заявление удобным способом.

Сообщается, что ранее процедура смены газовой компании занимала до 3-х недель, теперь - до 3-х дней. Подача заявки происходит в несколько кликов, а обработка - 10-15 минут, заявили в "Дии".

Напомним, поставщики газа повысили тарифы на июль.

Отметим, "Нафтогаз" установил годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.

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