"Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Дию": как это работает
Фото: "Нафтогаз" начал подключать клиентов через "Дию" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сменить поставщика на НАК "Нафтогаз Украины" граждане могут в приложении "Дия". Оформить заявление на присоединение можно за несколько минут.
Об этом сообщает "Дия" на своем Telegram-канале.
Согласно сообщению, для того, чтобы оформить заявление с помощью программы "Дия", нужно:
- зайти на сайт gas.ua в раздел "стать нашим клиентом";
- выбрать возможность "подать с "Дия";
- выбрать ID-карту или идентификационный код;
- сканировать QR-код;
- подтвердить передачу цифрового документа;
- заполнить дополнительные необходимые поля для смены поставщика;
- выбрать функцию "сформировать файл заявки" и после этого подписать заявление удобным способом.
Сообщается, что ранее процедура смены газовой компании занимала до 3-х недель, теперь - до 3-х дней. Подача заявки происходит в несколько кликов, а обработка - 10-15 минут, заявили в "Дии".
Напомним, поставщики газа повысили тарифы на июль.
Отметим, "Нафтогаз" установил годовой тариф на уровне 7,96 гривен за кубометр.