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"Дия" получит новую важную услугу, которая убережет вас от мошенников

Автор: Людмила Жукова

В приложении "Дия" вскоре появится новая услуга, которая сможет вас предупредить о мошенниках. После обновления приложение будет оповещать пользователей о проверке кредитной истории банком.

Об этом вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

Как это будет работать

Федоров рассказал, что если кто-то попытается оформить кредит на пользователя "Дии", то последнему будет приходить оповещение о проверке банком его истории.

Услуга будет доступна абсолютно всем пользователям приложения.

"Через несколько недель мы запустим в "Дие" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам поступает оповещение и речь идет о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и зачем проверяет вашу кредитную историю", - отметил Федоров.

Кстати, в государственном портале "Дия" стал доступным еще один вид паспорта. Речь идет о небиометрических загранпаспортах, которые были выданы после 2015 года.

Сейчас в "Дие" доступны такие паспорта:

  • ID-карта,
  • биометрический загранпаспорт,
  • небиометрический зарубежный, выданный после 2015 года.

Как мы ранее писали, в "Дия" разрешили менять приписку к военкомату.

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