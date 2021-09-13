"Дия" получит новую важную услугу, которая убережет вас от мошенников

Как это будет работать

Федоров рассказал, что если кто-то попытается оформить кредит на пользователя "Дии", то последнему будет приходить оповещение о проверке банком его истории.

Услуга будет доступна абсолютно всем пользователям приложения.

"Через несколько недель мы запустим в "Дие" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам поступает оповещение и речь идет о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и зачем проверяет вашу кредитную историю", - отметил Федоров.

Кстати, в государственном портале "Дия" стал доступным еще один вид паспорта. Речь идет о небиометрических загранпаспортах, которые были выданы после 2015 года.

Сейчас в "Дие" доступны такие паспорта: