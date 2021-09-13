"Дія" отримає нову важливу послугу, яка вбереже вас від шахраїв

Як це буде працювати

Федоров розповів, що якщо хтось спробує оформити кредит на користувача "Дії", то останньому буде приходити оповіщення про перевірку банком його історії.

Послуга буде доступна абсолютно всім користувачам програми.

"Через кілька тижнів ми запустимо в "Дії" послугу, вона буде доступна всім користувачам. Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам надходить сповіщення і мова йде про те, що перевіряється ваша інформація, який банк перевіряє і навіщо перевіряє вашу кредитну історію", - зазначив Федоров.

До речі, в державному порталі "Дія" став доступним ще один вид паспорта. Йдеться про небіометричні закордонні паспорти, які були видані після 2015 року.

Зараз у "Дії" доступні такі паспорти: