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"Дія" отримає нову важливу послугу, яка вбереже вас від шахраїв

Автор: Людмила Жукова

У додатку "Дія" незабаром з'явиться нова послуга, яка зможе вас попередити про шахраїв. Після оновлення додаток буде сповіщати користувачів про перевірку кредитної історії банком.

Про це віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив в ефірі одного з українських телеканалів.

Як це буде працювати

Федоров розповів, що якщо хтось спробує оформити кредит на користувача "Дії", то останньому буде приходити оповіщення про перевірку банком його історії.

Послуга буде доступна абсолютно всім користувачам програми.

"Через кілька тижнів ми запустимо в "Дії" послугу, вона буде доступна всім користувачам. Якщо хтось намагається взяти на вас кредит, то вам надходить сповіщення і мова йде про те, що перевіряється ваша інформація, який банк перевіряє і навіщо перевіряє вашу кредитну історію", - зазначив Федоров.

До речі, в державному порталі "Дія" став доступним ще один вид паспорта. Йдеться про небіометричні закордонні паспорти, які були видані після 2015 року.

Зараз у "Дії" доступні такі паспорти:

  • ID-карта,
  • біометричний закордонний паспорт,
  • небіометричний зарубіжний, виданий після 2015 року.

Як ми раніше писали, в "Дії" дозволили міняти приписку до військкомату.

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