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В "Дия" разрешили менять приписку к военкомату: услуга заработала в 7 городах

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Киев, Четверг 02 сентября 2021 17:43
В "Дия" разрешили менять приписку к военкомату: услуга заработала в 7 городах Фото: в "действии" разрешили менять приписку к военкомату (diia.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В приложении "Дия" появился новый сервис "Е-регистрация", который сегодня работает в тестовом режиме. Сейчас изменить приписку к военкомату разрешено в 7 городах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сейчас нововведение доступно для владельцев ID-карт. Отмечается, что сервис будет полезен для тех, кто внесен в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Ранее процедура смены места регистрации занимала около трех дней времени, а иногда и даже до двух недель.

"Как это работает? Молодежь призывного возраста, военнообязанные или резервисты заходят на портал "Дия". Человек заполняет электронное заявление, вносит свои личные данные, в нужной опции выбирает, кто она — призывник, резервист или военнообязанный, вносит личный номер регистрации", - отмечает пресс-служба.

После запроса приложение направляет в Единый государственный реестр военнообязанных, призывников и резервистов ваше заявление, а проверенная информация передается в территориальные центры предоставления административных услуг.

Сейчас "Е-регестрация" работает в семи городах:

  • в Харькове;
  • в Виннице;
  • в Луцке;
  • в Ровно;
  • в Мариуполе;
  • в Кривом Роге;
  • в Киеве.
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