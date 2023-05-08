"Дивом вижив": киянин розповів, як врятувався під час нічної атаки дронів (фото)

Історія киянина, що дивом вижив під час атаки дронами

Чоловік, який захотів залишитися анонімом, розповів кореспондентам, що уламок дрона прилетів у зал його квартири. Після вибуху у будинку зникло світло.

"Вибух потужний, зникло світло, зрозумів, що зруйнований зал, почув запах гарі. Ми з дружиною були в іншій кімнаті, на щастя. Меблі розірвало на шматки, стіни немає", - розповів чоловік.

Також він додав, що його батьки досі не знають, що їхня квартира постраждала під час атаки дронів. Чоловік переживає за їхнє здоров'я, оскільки вони у поважному віці й можуть важко сприйняти цю новину.

Фото пошкодженої квартири поділився Віталій Кличко (фото: Віталій Кличко/Тelegram)

Інший житель цього будинку Володимир розповів, що хвиля вибуху від падіння уламків дрона була настільки потужною, що його відкинуло в іншу кімнату.

Тепер чоловік вважає 8 травня своїм другим днем народженням. Він зазначив, що у момент вибуху перебував у коридорі.

"Це моє друге день народження, після того, як мене закинуло в кімнату другою вибуховою хвилею", - поділився Володимир.

Чоловік зараз проживає сам - його дружина та дитина за кордоном.

Кличко показав масштаби руйнувань внаслідок атаки дронів в ніч на 8 травня (фото: Віталій Кличко/Тelegram)