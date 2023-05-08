"Чудом выжил": киевлянин рассказал, как спасся во время ночной атаки дронов (фото)

Во время российской атаки дронов на Киев в ночь на 8 мая пострадали несколько квартир в Святошинском районе. Владелец жилья, которое больше всего было разрушено, рассказал, как ему удалось выжить.
Об этом сообщает издание ТСН.
Мужчина захотел остаться анонимом. Он рассказал корреспондентам, что обломок дрона прилетел в зал его квартиры. После взрыва в доме исчез свет.
"Взрыв мощный, исчез свет, понял, что разрушенный зал, услышал запах гари. Мы с женой были в другой комнате, к счастью. Мебель разорвало в клочья, стены нет", - рассказал мужчина.
Также он добавил, что его родители до сих пор не знают, что их квартира пострадала во время атаки дронов. Мужчина переживает за их здоровье, поскольку они в преклонном возрасте и могут тяжело воспринять эту новость.
Другой житель этого дома Владимир рассказал, что волна взрыва от падения обломков дрона была настолько мощной, что его отбросило во вторую комнату.
Теперь мужчина считает 8 мая своим вторым днем рождения. Он отметил, что в момент взрыва находился в коридоре.
"Это мой второй день рождения, после того, как меня забросило в комнату второй взрывной волной", - поделился Владимир.
Мужчина сейчас проживает сам - его жена и ребенок за границей.
Ранее мы сообщали о том, что в полиции рассказали о последствиях ночной атаки дронов на Киев.
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