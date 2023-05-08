"Чудом выжил": киевлянин рассказал, как спасся во время ночной атаки дронов (фото)

История киевлянина, чудом выжившего во время атаки дронами

Мужчина захотел остаться анонимом. Он рассказал корреспондентам, что обломок дрона прилетел в зал его квартиры. После взрыва в доме исчез свет.

"Взрыв мощный, исчез свет, понял, что разрушенный зал, услышал запах гари. Мы с женой были в другой комнате, к счастью. Мебель разорвало в клочья, стены нет", - рассказал мужчина.

Также он добавил, что его родители до сих пор не знают, что их квартира пострадала во время атаки дронов. Мужчина переживает за их здоровье, поскольку они в преклонном возрасте и могут тяжело воспринять эту новость.

Фото поврежденной квартиры поделился Виталий Кличко (фото: Виталий Кличко/Telegram)

Другой житель этого дома Владимир рассказал, что волна взрыва от падения обломков дрона была настолько мощной, что его отбросило во вторую комнату.

Теперь мужчина считает 8 мая своим вторым днем рождения. Он отметил, что в момент взрыва находился в коридоре.

"Это мой второй день рождения, после того, как меня забросило в комнату второй взрывной волной", - поделился Владимир.

Мужчина сейчас проживает сам - его жена и ребенок за границей.

Кличко показал масштабы разрушений в результате атаки дронов в ночь на 8 мая (фото: Виталий Кличко/Telegram)