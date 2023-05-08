"Чудом выжил": киевлянин рассказал, как спасся во время ночной атаки дронов (фото)

Во время российской атаки дронов на Киев в ночь на 8 мая пострадали несколько квартир в Святошинском районе. Владелец жилья, которое больше всего было разрушено, рассказал, как ему удалось выжить.

История киевлянина, чудом выжившего во время атаки дронами

Мужчина захотел остаться анонимом. Он рассказал корреспондентам, что обломок дрона прилетел в зал его квартиры. После взрыва в доме исчез свет.

"Взрыв мощный, исчез свет, понял, что разрушенный зал, услышал запах гари. Мы с женой были в другой комнате, к счастью. Мебель разорвало в клочья, стены нет", - рассказал мужчина.

Также он добавил, что его родители до сих пор не знают, что их квартира пострадала во время атаки дронов. Мужчина переживает за их здоровье, поскольку они в преклонном возрасте и могут тяжело воспринять эту новость.

Фото поврежденной квартиры поделился Виталий Кличко (фото: Виталий Кличко/Telegram)

Другой житель этого дома Владимир рассказал, что волна взрыва от падения обломков дрона была настолько мощной, что его отбросило во вторую комнату.

Теперь мужчина считает 8 мая своим вторым днем рождения. Он отметил, что в момент взрыва находился в коридоре.

"Это мой второй день рождения, после того, как меня забросило в комнату второй взрывной волной", - поделился Владимир.

Мужчина сейчас проживает сам - его жена и ребенок за границей.

Кличко показал масштабы разрушений в результате атаки дронов в ночь на 8 мая (фото: Виталий Кличко/Telegram)