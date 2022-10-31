Дівоча пліва - це не те, про що всі думають. Гінеколог розповіла незручну правду

"Зважаючи на назву, багато хто думає, що дівоча пліва має дійсно вигляд щільної плівки, яка є бар'єром для статевого життя", - пише лікар.

Наприклад, Шведська асоціація з питань сексуальної освіти навіть запропонувала новий термін для позначення гімену - вагінальна корона. Це потрібно, щоб відійти від терміну "пліва", який створює хибне уявлення, що вона цілісна і може бути втрачена назавжди. Але ні, ця "вагінальна корона" залишається з жінкою назавжди.

Що таке дівоча пліва, або гімен?

Це еластична, тонка ділянка тканини, що має отвір (саме через нього і виходить менструальна кров), і знаходиться на 1-2 см від входу у вагіну.

Можлива вроджена відсутність, по іншому аплазія, але, по-перше, таке дуже рідко зустрічається. По-друге, буває особлива форма пліви у формі складки слизової оболонки

Дівоча пліва може бути достатньо міцною

Це правда. Інколи навіть чисельні статеві акти не здатні її нормально розтягнути, що може призводити до певного дискомфорту.

Тоді необхідна консультація лікаря.

Дефлорація без крові - це норма

Дефлорація супроводжується виділенням великої кількості крові - міф, крові може не бути.

Дефлорація - розрив пліви, є важливим етапом в сексуальній культурі багатьох народів. Але насправді кров і болючі відчуття з'являються не завжди. Наприклад, якщо використовуєте багато змазки, тоді дефлорація може пройти безболісно.

Можна займатися сексом без пошкодження гімену

Це правда. Зазвичай ця частина тканини є досить еластичною, тому цілком вірогідно, що вона легко зможе витримати заняття коханням.

А от при занятті певними видами спорту (наприклад гімнастикою) чи використанні тампонів, пліва може пошкодитися. Але тут все індивідуально.

"Ми повинні розуміти, це не як плівка натягнута, це тканина, яка має різні форми, має змогу розтягуватися… Через незнання фізіологічних особливостей, навіть самі жінки часто переживають з приводу стереотипу про обов'язкову наявність крові після першого статевого акту", - додала лікар, але переживати не варто.