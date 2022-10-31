Девственная плева – это не то, о чем все думают. Гинеколог рассказала неудобную правду

"Учитывая название, многие думают, что девственная плева имеет действительно вид плотной пленки, которая является барьером для половой жизни", - пишет врач.

Например, Шведская ассоциация по вопросам сексуального образования даже предложила новый термин для обозначения гимена – вагинальная корона. Это нужно, чтобы отойти от термина "плева", который создает ложное представление, что она целостна и может быть потеряна навсегда. Но нет, эта "вагинальная корона" остается с женщиной навсегда.

Что такое девственная плева, или гимен?

Это эластичный, тонкий участок ткани, имеющий отверстие (именно через него и выходит менструальная кровь), и находится на 1-2 см от входа в вагину.

Возможно врожденное отсутствие, иначе аплазия, но, во-первых, такое очень редко встречается. Во-вторых, бывает особая форма плевы в форме складки слизистой.

Девственная плева может быть достаточно прочной

Это верно. Иногда даже многочисленные половые акты не способны ее нормально растянуть, что может приводить к дискомфорту.

Тогда необходима консультация врача.

Дефлорация без крови – это норма

Дефлорация сопровождается выделением большого количества крови – миф, крови может не быть.

Дефлорация – разрыв плевы, является важным этапом в сексуальной культуре многих народов. Но действительно кровь и болезненные ощущения появляются не всегда. К примеру, если используете много смазки, тогда дефлорация может пройти безболезненно.

Можно заниматься сексом без повреждения гимна

Это верно. Обычно эта часть ткани достаточно эластична, поэтому вполне вероятно, что она легко сможет выдержать занятие любовью.

А вот при занятии определенными видами спорта (например, гимнастикой) или использовании тампонов, плева может повредиться. Но здесь все индивидуально.

"Мы должны понимать, это не как пленка натянутая, это ткань, которая имеет разные формы, может растягиваться… Из-за незнания физиологических особенностей, даже сами женщины часто переживают по поводу стереотипа об обязательном наличии крови после первого полового акта", - добавила врач, но переживать не стоит.