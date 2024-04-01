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"Дивне почуття гумору у наш час". Потап обурив мережу недолугим жартом про свою "смерть"

Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Іванна Пашкевич

Український репер та музичний продюсер Олексій Потапенко останнім часом все більше дивує своїх шанувальників. Так, цього разу, 1 квітня, у День сміху, артист вирішив "розіграти" своїх фанів і пожартувати про свою "смерть". Втім, подібні жарти у такий складний для нашої країни час виявилися для юзерів неприйнятними.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram артиста.

Потап пожартував про свою "смерть"

У своїх соцмережах виконавець опублікував декілька скріншотів фейкових новин про те, що він нібито помер.

"Потап, царство небесне, спочивай з миром", - йдеться у публікаціїї.

Сам продюсер, коментуючи це, поставив емодзі складених рук, який відомий як жест "молитовних рук".

Потап пожартував про свою смерть (фото: nstagram.com/realpotap)

Українці обурені

Користувачі мережі не зрозуміли жарт репера, і зазначили, що таким не жартують, тим паче, коли на фронті гинуть наші захисники.

  • Перше квітня. А так взагалі таким не жартують, гумор-дно...
  • Дурня. Такі шутки недоречні!
  • Дивне почуття гумору в наш час!
  • Я щойно ох...ла, а потім прочитала коментарі. Дніще - таким жартувати

Нагадаємо, нещодавно Потап спантеличив мережу дописом про вибачення.

Також Каменських вперше за довгий час публічно заговорила про чоловіка.

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