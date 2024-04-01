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"Странное чувство юмора в наше время". Потап возмутил сеть нелепой шуткой о своей "смерти"

Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский рэпер и музыкальный продюсер Алексей Потапенко в последнее время все больше удивляет своих поклонников. Так, на этот раз, 1 апреля, в День смеха, артист решил "разыграть" своих фанов и пошутить о своей "смерти". Впрочем, подобные шутки в такое сложное для нашей страны время оказались для юзеров неприемлемыми.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram артиста.

Потап пошутил о своей "смерти"

В своих соцсетях исполнитель опубликовал несколько скриншотов фейковых новостей о том, что он якобы умер.

"Потап, царство небесное, покойся с миром", - говорится в публикации.

Сам продюсер, комментируя это, поставил эмодзи сложенных рук, который известен как жест "молитвенных рук".

Потап пошутил о своей смерти (фото: nstagram.com/realpotap)

Украинцы возмущены

Пользователи сети не поняли шутку рэпера, и отметили, что таким не шутят, тем более, когда на фронте гибнут наши защитники.

  • Перше квітня. А так взагалі таким не жартують, гумор-дно...
  • Дурня. Такі шутки недоречні!
  • Дивне почуття гумору в наш час!
  • Я щойно ох...ла, а потім прочитала коментарі. Дніще - таким жартувати

Напомним, недавно Потап озадачил сеть постом о прощении.

Также Каменских впервые за долгое время публично заговорила о муже.

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