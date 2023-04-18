"Дивлюся на дім, а моєї квартири немає": російські ракети вбили батька та дворічного синочка у Слов'янську

"Піднімаю голову, а моєї квартири немає"

Мама Настя того дня пішла на тренування до фітнес-клубу, який знаходиться навпроти будинку. Її чоловік Сергій Комаристий залишився вдома з маленьким сином Максимом і в гості до них прийшов дядько.

О 16:00 до їхнього будинку прилетіли російські ракети С-300. У фітнес-клубі розпочалася пожежа. Настя вибігла надвір і побачила, що їхньої квартири на п'ятому, останньому поверсі просто немає.

"Вибігаю вся в диму, в пилу, голову піднімаю, дивлюся на наш будинок - а моєї квартири, де чоловік і син, немає. Немає квартири, взагалі нема, навколо гуркіт страшний, все руйнується, і продовжуються прильоти. Я побігла туди, до під'їзду нашого, з диким криком, потім не пам'ятаю… хтось тримає мене, я кричу нелюдськи, приїжджає швидка, я прошу щось дати заспокійливе, таблетку якусь, а вони кажуть: у нас нема… Ну як так? Як так? Я трясуся вся, а в них нема... вони ж швидка, а ми майже на лінії фронту...", - розповіла Настя.

Настя та Сергій Комаристі (фото: instagram.com/anastasiiakomaristaya)

На місце приїхала поліція та ДСНС, стали обшукувати квартири, шукати людей. Квартира Комаристих була на п'ятому, останньому поверсі та вибухом її рознесло повністю, навіть стін не залишилося.

Сергій загинув дома. Його тіло викинуло вибуховою хвилею і шпурнуло на землю. Лише за дві доби рятувальники його знайшли під купою будівельного сміття.

Дядю дістали всього в крові, але живого – він провалився у зруйновану квартиру поверхом нижче. Малюк Максим провалився за ним. Хлопчика вдалося знайти лише за півтори години - друзі Сергія кинулися у вказане місце розбирати завали.

Хлопчика знайшли ще живим

Максим був живий і його одразу передали медикам. Настя в цей час металася у дворі з жахом.

"Малюка винесли з дому і віддали відразу у швидку, мені з ним сісти не дали, я на передньому сидінні їхала. Ми спустилися дорогою, метрів п'ятсот проїхали, і раптом ззаду голос лікаря: "Я нічим не можу допомогти. Він помер. Дихати перестав". І я провалилася кудись", - описує цей жах Настя.

Вона шокована тим, що на місце події не могли знайти навіть собак і кінологів для пошуку постраждалих. А у рятувальників не вистачало інструменту, рукавичок.

"Я досі не розумію: ми благали, щоб собак-кінологів привели на пошуки – виявилося, що їх у місті немає. А ми ж майже на передовій, прильоти постійні, обстріли. Як же так – рятувальники просили людей навіть ломики з дому захопити, своїх не було. У хлопців ні масок, ні рукавичок, а там пилюка стовпом стояла, неба не видно, горло забивалось брудом. Потім волонтери принесли…" - додає жінка.

Зараз із Настею поряд постійно друзі. Вона не може повірити в те, що сталося, що вона втратила сина та чоловіка.

Настя Комаристих із сином Максимом (фото: instagram.com/anastasiiakomaristaya)

Комаристих у місті знали

Сергій Комаристий був майстром із ремонту телефонів. Максим - веселим маленьким хлопчиком двох років і трьох місяців від народження. Їхню сім'ю в місті знали, кажуть лише хороше.

А ще повідомляють, що Настя із чоловіком та малюком поїхали, коли почалася війна, а потім повернулися додому. За словами місцевих жителів, такі ситуації тут не рідкісні – сім'ї їдуть, але на новому місці немає роботи, дороге житло, і вони повертаються назад. А часом їдуть до рідного міста, бо там лишилися старенькі й за ними нема кому доглядати.

Сергій Комаристий із сином Максимом (фото: instagram.com/anastasiiakomaristaya)

Похорон Сергія та Максима Комаристих відбудеться у середу, 19 квітня. О 12:00 – відспівування у церкві на Соборній площі Слов'янська. Поховають батька та сина на цвинтарі Рибгоспу.

Настя Комариста просить усіх, хто може, прийти на відспівування, похорон та поминки свого чоловіка та сина.

Карта Насті для тих, хто хоче та може надати посильну допомогу: 4149 4390 4892 7267