"Вагнерівці" зізналися у масових вбивствах дітей. У Зеленського заявляють, що знайдуть кожного

У мережі оприлюднили відео з зізнаннями в'язнів із ПВК "Вагнера", де вони розповідають про масові вбивства українських дітей. В Офісі президента вже відреагували і пообіцяли знайти кожного вбивцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Gulagu.net, який опублікував відео , та Telegram керівника ОП Андрія Єрмака.

Про що розповіли "вагнерівці"

Засновник правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін опублікував на YouTube-каналі майже півторагодинне відео, де два екс-командири підрозділів ПВК "Вагнера" розповідають про моторошні злочини окупантів.

Ці чоловіки були рекрутовані до найманців Євгена Пригожина з російських колоній, яких особисто помилував російський диктатор Володимир Путін і відправив на війну в Україну.

Зокрема, мова йде про екс-засудженого з ІК-13 УФСВП Росії з Саратовської області Азамата Улдарова та екс-засудженого з ІК-1 УФСВП Росії з Воронезької області Олексія Савичева.

Так, двоє колишніх членів ПВК "Вагнера", які зараз перебувають у Росії, розповіли в подробицях про розстріл понад 20 українських дітей та підлітків у Соледарі та Бахмуті. Також вони розповіли, як вбили п'ятирічну дівчинку було пострілом в голову.

"Вона верещить, вона маленька дитина, розумієш. Я вистрілив 5-6-річній дівчинці контрольний", - пригадує окупант.

Також вони розповіли, як підірвали яму з більш ніж 50 пораненими полоненими українцями і так званими "500-ми" (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців).

Окрім того, окупанти діляться тим, як здійснювали "зачистки" житлових будинків з вбивством всіх, у тому числі дітей.

"Нам дали команду на своєму шляху зачистити та стати в оборону, тобто в оточення, будь-якими шляхами. Ми йшли та вбивали всіх. Були жінки та чоловіки, діди, пенсіонери, діти... Я нікого не мав витягти. Була команда на зачистку всіх", - сказав окупант.

Екс-командири "вагнерівців" розповіли про накази розстріляти всіх, хто старше 15 років.

"Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 (років) і старше - усіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 людини, з них осіб 10 - 15-річні та 17-річні підлітки", - сказав окупант.

Також вбивці розповіли, як "зачистили" підвал із 300-400 цивільними, зокрема 40 з них були дітьми.

Також обидва екс-командири підрозділів ПВК "Вагнера" розповіли, що Євген Пригожин особисто віддавав злочинні накази про розстріли та вбивства, а також схвалював терористичні методи та жорстокість. Якщо ж його накази не виконувалися, то окупантам погрожували стратою.

Реакція ОП

На ці розповіді "вагнерівців" вже відреагував керівник ОП Андрій Єрмак, пообіцявши знайти кожного причетного до цих злочинів.

"Російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі. Зараз мова йде про військових злочинців з ПВК "Вагнер", але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають", - написав Єрмак.

Він вчергове нагадав, що Росія - нація нелюдів та вбивць.

"Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх. Росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилось в живих - поки невідомо. Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя Росії, не боятися, а бити жорстко", - додав Єрмак.

Нагадаємо, лише нещодавно мережу сколихнуло відео жорстокої страти росіянами українського військового, де окупанти обезголовлюють полоненого.

Додамо, після чого президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн відреагувати та підкреслив, що загарбники будуть відповідати за всі свої злочини.

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