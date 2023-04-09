Дивіться, у якому вбрання одружувались кияни 100 років тому: весільні раритетні фото

Яким було вбрання наречених

Міська мода початку ХХ століття вимагала від багатих наречених білих суконь з шовкових матерій. Часто таке вбрання шили на замовлення у знаних кравчинь. Зрідка привозили з-за кордону.

Киянки з не надто заможних родин замовляли сукні з кашеміру, серпанку в магазинах на Хрещатику і вул. Фундуклеївській - це сучасна вул. Б. Хмельницького.

Невідома пара. Фото зроблене до 1921 року (скриншот сайту Violity)

Наречені під вінець йшли у фаті, яку надягали разом з вуаллю. Вважалося, чим вона довша - тим довше триватиме щасливий шлюб дівчини. Образ часто доповнювали білими рукавичками. Зачіску нареченої прикрашали квітами.

Незаможні наречені на вінчання вбирались скромніше - у блузку та спідницю. За свідченнями киян, часто таке вбрання розчаровувало батьків нареченого.

Чоловіки надягали штани класичного крою, білу сорочку і приталений фрак. На його комір чіпляли квіти, вони були такі ж як і у зачісці нареченої.

Невідома пара, 1909 рік (скриншот сайту Violity)

Після вінчання молодята робили фото у столичних студіях. Таке задоволення було не з дешевих, тому не всі могли його собі дозволити.

У ті часи батьки нареченої мали подбати про гідне придане. В основному це були дорогі прикраси, грошові облігації і документи на землю. Втім відомі випадки, коли шлюби укладали без приданого.

Віра Браїловська і Олександр Сошинський 1908 рік (фото надав Музей історії Києва)

Село Будаївка Київського повіту. Лев Браїловський і Надія Козловська у день вінчання (фото надав Музей історії Києва)

Скільки коштувало вбрання нареченої

Достойне вбрання для нареченої вимагало неабияких капіталовкладень, на яке іноді гроші збирали кілька років.

Ціна в 1900-1910 році вінчального плаття коливалась у межах 40-80 руб. Для порівняння 85 руб. коштувала місячна оренда шестикімнатної мебльованої квартири у престижному районі столиці.

Невідома пара молодят. Фото зроблене до 1921 року (скриншот сайту Violity)

Мешканці Подолу. Кравець із нареченою, поч. ХХ ст. (фото надав Музей історії Києва)

Вбрання нареченої, так само як і весільні фотографії пари зберігались протягом всього життя.

Після Жовтневої революції мода на розкішні весільні сукні дещо занепала. Молодята більше не йшли на вінчання до церкви, тому часто вбирались у скромніші наряди у день укладання шлюбу.

Аріадна Шлейфер у весільній сукні 1912 р (фото надав Музей історії Києва)

Весільне фото невідомої пари поч. ХХ ст. (фото надав Музей історії Києва)