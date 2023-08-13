Експерти назвали головний тренд інтер'єру на 2024 рік. Він уже на піку популярності

Що таке дофаміновий декор

Дофаміновий декор - барвистий, веселий і наповнений індивідуальністю. Головна його мета - покращувати настрій та викликати радість. Тенденція цього декору зводиться до вибору декоративних акцентів і об’єктів, які справді зроблять вас щасливими.

"Створити красивий і цілісний простір насправді дуже легко. Це простір, який є красивим, цілісним і резонує з людиною, яка живе у ньому. Подумайте про місця і людей, які змушують вас почуватися найбільш розслабленим і задоволеним, і використовуйте їх як натхнення для свого декору", - каже дизайнер Кеті Куо.

Дизайнер Джошуа Сміт стверджує, що наше сприйняття краси та те, як ми впроваджуємо її в наші домівки, справді може мати вплив на наше психічне, емоційне та духовне благополуччя..

"Якщо вам подобаються ваші інтер'єри, ваша нервова система заспокоюється, а мозок виробляє гормони гарного самопочуття завдяки сприйнятій красі", - пояснює вона.

Експерти діляться головними принципами, які застосовують при облаштуванні дофамінового декору.

Приклад дофамінового декору (скриншот)

Нейтральні основні тони та сильні акценти

Попри те, що дофаміновий декор зосереджений на сміливих, яскравих кольорах, це не означає, що приміщення не можуть бути м’якими та ніжними.

Колір є головним елементом створення "щасливого" інтер’єру. Є "радісні" кольори, такі як жовтий, оранжевий, рожевий та фуксія, або більш приглушені кольори, такі як сірий або бежевий.

У дизайні варто поєднувати нейтральну основу (світлі стіни, дерев’яна підлога) з яскравими кольорами як елементами вкраплення. Також додавайте принти та візерунки - крапки, зигзаги та тварині мотиви.

Приклад дофамінового декору (скриншот)

Використовуйте речі, які вас надихають

Прикрасьте свій дім речами, які вам подобаються, і відображають вас як особистість. Не надто керуйтеся тенденціями дизайну інтер’єру та не привносьте у свій дім речі, які насправді для вас нічого не значать.

Чудовим джерелом натхнення для вашого інтер’єру може бути ваша власна колекція творів мистецтва. Дизайн приміщення має відповідати характеру власника - він має його надихати.

Приклад дофамінового декору (скриншот)

Поєднайте кольори з протилежних сторін кольорового колеса

Поєднання контрастних кольорів обов'язково додадуть вам радості. Червоний і синій, помаранчевий і зелений, рожевий і жовтий сміливі поєднання, але ви можете зменшити контраст, щоб вони краще поєднувались.

У кольоровій гамі варто відштовхуватись від того, що саме ви любите. До цих кольорів можна додавати елементи з принтами, візерунками чи зигзагами.

Приклад дофамінового декору (скриншот)

Робіть сміливі комбінації візерунків

Сміливі кольорові комбінації є одним із найефективніших способів привернути увагу та підняти настрій, але надто яскраві кольори можуть пригнічувати деталі простору. Граючи з цим балансом і додаючи текстури та візерунки разом із кольорами, ви можете створити справді вдалу комбінацію кольорів.

Можна експериментувати з візерунками плитки і шпалер. Головне, щоб вони гармонійно доповнювали одне одного.

Приклад дофамінового декору (скриншот)