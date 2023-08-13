Эксперты назвали главный тренд интерьера на 2024 год. Он уже на пике популярности

Что такое дофаминовый декор

Дофаминовый декор - красочный, веселый и наполненный индивидуальностью. Главная его цель - улучшать настроение и вызывать радость. Тенденция этого декора сводится к выбору декоративных акцентов и объектов, которые делают вас счастливыми.

"Создать красивое и целостное пространство на самом деле очень легко. Это пространство, которое является красивым, цельным, и резонирует с человеком, живущим там. Подумайте о местах и людях, которые заставляют вас чувствовать себя более расслабленным и довольным, и используйте их как вдохновение для своего декора", - говорит дизайнер Кэти Куо.

Дизайнер Джошуа Смит утверждает, что наше восприятие красоты и то, как мы внедряем ее в наши дома, действительно может оказать влияние на наше психическое, эмоциональное и духовное благополучие.

"Если вам нравятся ваши интерьеры, ваша нервная система успокаивается, а мозг вырабатывает гормоны хорошего самочувствия благодаря воспринятой красоте", - объясняет она.

Эксперты делятся главными принципами, которые применяются при обустройстве дофаминового декора.

Пример дофаминового декора (скриншот)

Нейтральные основные тона и сильные акценты

Несмотря на то, что дофаминовый декор сосредоточен на смелых, ярких цветах, это не означает, что помещения не могут быть мягкими и нежными.

Цвет является основным элементом создания "счастливого" интерьера. Есть "радостные" цвета, такие как желтый, оранжевый, розовый и фуксия или более приглушенные цвета, такие как серый или бежевый.

В дизайне следует сочетать нейтральную основу (светлые стены, деревянный пол) с яркими цветами как элементами вкрапления. Также можно добавлять принты и узоры - точки, зигзаги и животные мотивы.

Пример дофаминового декора (скриншот)

Используйте вдохновляющие вас вещи

Украсьте свой дом вещами, которые вам нравятся и отражают вас как личность. Не слишком руководствуйтесь тенденциями дизайна интерьера и не привносите в свой дом вещи, которые для вас ничего не значат.

Великолепным источником вдохновения для вашего интерьера может быть ваша собственная коллекция произведений искусства. Дизайн помещения должен соответствовать характеру владельца - он должен его вдохновлять.

Пример дофаминового декора (скриншот)

Соедините цвета с противоположных сторон цветного колеса

Сочетание контрастных цветов обязательно добавят вам радости. Красный и синий, оранжевый и зеленый, розовый и желтый - смелые сочетания, но вы можете уменьшить контраст, чтобы они лучше сочетались.

В цветовой гамме следует отталкиваться от того, что именно вы любите. К этим цветам можно добавить элементы с принтами, узорами или зигзагами.

Пример дофаминового декора (скриншот)

Делайте смелые комбинации узоров

Смелые цветовые комбинации являются одним из самых эффективных способов привлечь внимание и поднять настроение, но слишком яркие цвета могут угнетать детали пространства. Играя с этим балансом и добавляя текстуры и узоры вместе с цветами, вы можете создать действительно интересную комбинацию цветов.

Можно экспериментировать с узорами плитки и обоев. Главное, чтобы они гармонично дополняли друг друга.

Пример дофаминового декора (скриншот)