Эксперты назвали главный тренд интерьера на 2024 год. Он уже на пике популярности

Дофаминовый декор - главный тренд интерьера на 2024 год, который уже становится популярным. Дизайнеры считают, что обустройство жилья в этом стиле добавляет эстетики дому и улучшает настроение его владельцам.
Об этом пишет ресурс Homes & Gardens.
Дофаминовый декор - красочный, веселый и наполненный индивидуальностью. Главная его цель - улучшать настроение и вызывать радость. Тенденция этого декора сводится к выбору декоративных акцентов и объектов, которые делают вас счастливыми.
"Создать красивое и целостное пространство на самом деле очень легко. Это пространство, которое является красивым, цельным, и резонирует с человеком, живущим там. Подумайте о местах и людях, которые заставляют вас чувствовать себя более расслабленным и довольным, и используйте их как вдохновение для своего декора", - говорит дизайнер Кэти Куо.
Дизайнер Джошуа Смит утверждает, что наше восприятие красоты и то, как мы внедряем ее в наши дома, действительно может оказать влияние на наше психическое, эмоциональное и духовное благополучие.
"Если вам нравятся ваши интерьеры, ваша нервная система успокаивается, а мозг вырабатывает гормоны хорошего самочувствия благодаря воспринятой красоте", - объясняет она.
Эксперты делятся главными принципами, которые применяются при обустройстве дофаминового декора.
Несмотря на то, что дофаминовый декор сосредоточен на смелых, ярких цветах, это не означает, что помещения не могут быть мягкими и нежными.
Цвет является основным элементом создания "счастливого" интерьера. Есть "радостные" цвета, такие как желтый, оранжевый, розовый и фуксия или более приглушенные цвета, такие как серый или бежевый.
В дизайне следует сочетать нейтральную основу (светлые стены, деревянный пол) с яркими цветами как элементами вкрапления. Также можно добавлять принты и узоры - точки, зигзаги и животные мотивы.
Украсьте свой дом вещами, которые вам нравятся и отражают вас как личность. Не слишком руководствуйтесь тенденциями дизайна интерьера и не привносите в свой дом вещи, которые для вас ничего не значат.
Великолепным источником вдохновения для вашего интерьера может быть ваша собственная коллекция произведений искусства. Дизайн помещения должен соответствовать характеру владельца - он должен его вдохновлять.
Сочетание контрастных цветов обязательно добавят вам радости. Красный и синий, оранжевый и зеленый, розовый и желтый - смелые сочетания, но вы можете уменьшить контраст, чтобы они лучше сочетались.
В цветовой гамме следует отталкиваться от того, что именно вы любите. К этим цветам можно добавить элементы с принтами, узорами или зигзагами.
Смелые цветовые комбинации являются одним из самых эффективных способов привлечь внимание и поднять настроение, но слишком яркие цвета могут угнетать детали пространства. Играя с этим балансом и добавляя текстуры и узоры вместе с цветами, вы можете создать действительно интересную комбинацию цветов.
Можно экспериментировать с узорами плитки и обоев. Главное, чтобы они гармонично дополняли друг друга.
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